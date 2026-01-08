Ezeiza: por tareas de mantenimiento en la pista, habrá complicaciones para 41 vuelos

Este viernes volverá a haber complicaciones a la hora de volar. Esta vez, según informó la concesionaria del aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeropuertos Argentina, se realizarán tareas de mantenimiento programado en su pista principal, entre las 13.55 y las 17.40, por lo que en esa franja horaria se verán afectados 41 servicios.

La mayoría de esos vuelos, como explicó la empresa, son domésticos e internacionales de corto alcance. “Algunas operaciones puntuales serán trasladadas al Aeroparque Jorge Newbery en acuerdo con las líneas aéreas, que reprogramarán sus vuelos de manera de ofrecer las mejores opciones a los pasajeros”, señaló la concesionaria en un comunicado.

Según informó la firma, entre enero y noviembre pasados, transitaron 10.761.667 millones de pasajeros (2.980.105 en vuelos domésticos y 7.781.562, en internacionales), un 4,38% más que en el mismo período de 2024. En el aeropuerto, operan 29 líneas aéreas que conectan a la Argentina con destinos en todo el mundo.

Complicaciones para los pasajeros

Desde mediados del mes pasado, sobre todo, por medidas de fuerza de los gremios aeronáuticos, se suman complicaciones para los pasajeros, sobre todo, en Aeroparque.

Así, el 2 de enero último, hubo demoras en al menos 91 vuelos por un fuerte temporal que se registró en Córdoba. “Con la tormenta de ayer [del 1° de enero] y el cierre del aeropuerto de Córdoba quedaron fuera de servicio varios aviones, lo que obligó a reprogramar servicios hoy [2 de enero]. Se registraron cambios de horario en 30 vuelos, en su mayoría con demoras de entre 30 minutos y una hora. A pesar de esto, se pudo cumplir la operación sin cancelar vuelos, con reprogramaciones realizadas de manera anticipada”, habían explicado a LA NACION desde Aerolíneas Argentinas, una de las principales afectadas.

El 27 de diciembre pasado también hubo complicaciones a la hora de volar. En pleno movimiento previo a Año Nuevo, la pista de la aeroestación debió permanecer cerrada durante cerca de tres horas. La interrupción se produjo luego de que se detectara un “desprendimiento de asfalto” mientras un avión despegaba por la cabecera 31, lo que obligó a suspender de manera preventiva todas las operaciones. El episodio ocurrió en una jornada marcada por las altas temperaturas. Mientras avanzaban las tareas de mantenimiento, el aeropuerto porteño permaneció cerrado, con una máxima que alcanzó los 35°C y una sensación térmica de 37,7°C, un factor que complicó tanto la operatoria aérea como la espera de los pasajeros dentro de la terminal y a bordo de los aviones.

En tanto, el 18 pasado se registró una nueva jornada de protestas del gremio de los aerocontroladores. Se preveía que el cese de actividades se iba a extender, de manera alternada, hasta el 28. Sin embargo, el 23 se dictó conciliación obligatoria.

Los primeros dos días del reclamo afectaron a unos 40.000 pasajeros.