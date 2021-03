Ezeiza: Ya se detectaron 14 casos positivos de Covid-19 desde que empezaron los controles a los arribos internacionales

El vuelo de American Airlines proveniente de Miami aterrizó cerca de las 8 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según describe Jorge Szelubski, de 56 años, uno de los pasajeros, los hacían bajar en tandas de 50 personas para poder hisoparlas. Él estuvo una hora dentro del avión hasta que le tocó su turno, y eso hizo que saliera de la terminal A de mal humor. Hoy es un día particular en Ezeiza: ya no pueden aterrizar los vuelos provenientes de México, Brasil y Chile pero, además, todos los otros arribos internacionales sufrieron cambios en sus horarios de partida.

Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, en el vuelo que llegó hoy desde Miami se detectó un caso positivo de coronavirus, mientras que durante el fin de semana se detectaron 13 casos positivos y 12 fueron de México, la mayoría llegó desde Cancún y uno de la Ciudad de México, mientras que el otro arribó desde San Pablo, Brasil, detalló la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano.

Jorge Szelubski, de 56 años, y su hija Nicole, de 19. Ambos arribaron esta mañana desde Miami Tomás Cuesta

“Estás retenido más de una hora, luego media hora para pagar y media hora hasta que te dan el resultado. Había otros pasajeros que también estaban impacientes, al igual que yo, porque estuvimos como dos horas adentro del aeropuerto. También nos hicimos el test antes de venir”, relata Szelubski. Él viajó junto a su hija, Nicole, de 19. Ellos tuvieron que cambiar el pasaje porque su regreso era con la aerolínea Aeroméxico y, como la escala previa a llegar a la Argentina era en la Ciudad de México, el vuelo se canceló.

Cada persona que arribe desde el exterior a Ezeiza debe pagar $2500 por el test de antígenos. En el caso de que el resultado de positivo, como fue el caso de un pasajero, además, se le practica un test PCR para confirmar el resultado, cuyo costo es de $4100.

El test de antígenos que les practican a los pasajeros al bajar del avión tiene un costo de $2500 Tomás Cuesta

En estos casos, a las muestras de los casos positivos se les hace una secuenciación genómica que se analiza en el laboratorio Malbrán y, junto con sus contactos estrechos, cumplen un aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales, hasta su traslado seguro hasta la residencia si correspondiera. La estadía en esos lugares queda a cargo del pasajero. Lo que buscan con la secuenciación genómica es determinar la cepa de coronavirus con la que se contagió la persona. Las autoridades quieren evitar que cepas como la de Manaos circulen en la Argentina.

Florencia Carignano, directora de Migraciones, señaló en su cuenta de Twitter que al pasajero positivo se lo someterá a ese procedimiento: “Se acaba de detectar un caso positivo en el vuelo proveniente de Miami. Ahora se le realizará un PCR a él y sus contactos estrechos. En caso de confirmarse el positivo se procederá a aislarlos en los hoteles definidos hasta que el Malbrán confirme de su cepa se trata”.

Leonor Heller, de 63 años, es argentina pero vive en Nueva York. Hace pocas semanas fue inoculada con la vacuna de Pfizer en Estados Unidos y eso hizo que se anime a viajar a Buenos Aires para festejar el cumpleaños de su madre de 91 años.

“Espero que el caso positivo no haya estado al lado mío”, dijo, preocupada, mientras buscaba un taxi en Ezeiza.

“Yo no vivo acá y no estoy acostumbrada a tanta burocracia, además había pocas cajas para cobrarte. Yo tenía una vuelo directo pero me lo cancelaron y tuve que ir primero a Miami. Acá te hacen bajar de a 50 pasajeros, yo estaba bastante adelante por eso no demore mucho en bajar”, agregó.

Leonor Heller, de 63 años, es argentina pero vive en Nueva York; llegó hoy a la Argentina desde Miami para visitar a su mamá que cumple 91 años Tomás Cuesta

Agustina, de 28 años y su abuela, María Teresa, de 82, quienes prefirieron no dar su apellido, también volvieron en ese vuelo desde Miami pero tuvieron una experiencia más placentera. “Como viajamos en Business bajamos enseguida, me pareció bien que bajen de a 50 pasajeros, es mucho más ordenado”, describe María Teresa.

Según el ministerio de Transporte de la Nación, los vuelos internacionales fueron reprogramados para que lleguen con, al menos, dos horas de diferencia. La intención es que todos los pasajeros puedan ser testeados sin que se acumulen varios vuelos y eso genere demoras.

En cuanto a los vuelos regulares desde México, Brasil y Chile, si bien fueron cancelados, según Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), si las aerolíneas pidieran la autorización podrían ser autorizadas para traer pasajeros y, de hecho, lo están haciendo. Esperan que los argentinos que se encuentran en esos países puedan regresar de manera escalonada en los próximos días.

Otra posibilidad con la que cuentan esos argentinos que están en México, Brasil o Chile, es volar hacia otro país y volver desde allá. Esto, a muchos pasajeros, les pareció un sinsentido y, además, no todos pueden costear el valor de un pasaje hacia otro aeropuerto para luego llegar de regreso a la Argentina, sobre todo aquellos que están con familia y deberían comprar varios tickets aéreos.

También sucede que los vuelos desde, por ejemplo, México, que hacen escala en Panamá, cómo es el caso de Copa Airlines, podrán ingresar a la Argentina porque los vuelos desde Panamá no están cancelados.