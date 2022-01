Falta de aire y cansancio. Cuáles son y por cuánto tiempo duran las secuelas de los cuadros leves de Covid

“Estuve unos días con fiebre y casi no tuve tos, sin embargo, ahora que en teoría me recuperé si camino solo unas cuadras ya siento que me agito. Tengo miedo de haber perdido capacidad pulmonar, aunque estimo que voy a ir mejorando con el tiempo”, dice Daniela Miró, de 30 años, que atravesó un cuadro leve de coronavirus hace dos semanas. Lo mismo le sucede a Martín Grinberg, de 31, que recibió el alta hace poco menos de un mes, pero asegura que todavía no se siente del todo bien: “Siento que tengo menos aire y menos fuerza, me canso muy rápido, tanto en el trabajo como haciendo deporte”.

Las secuelas del Covid-19, como la tos seca, el cansancio o la sensación de falta de oxígeno, también pueden aparecer luego de un caso leve o moderado. Son muchos los que dicen padecer molestias incluso días después de haber recibido el alta médica. Según los especialistas consultados por LA NACIÓN, los estudios sobre las secuelas del virus están hechos sobre la base de pacientes que estuvieron en grave estado y no sobre los cuadros leves. Pero, coinciden en que ómicron debería impactar menos en el organismo que la variante delta porque no suele generar cuadros de neumonía. A su vez, señalan que las secuelas de cuadros leves no deberían durar más de cuatro semanas, aunque siempre recomiendan hacerse un chequeo médico.

Secuelas funcionales y no orgánicas

Carlos Luna, profesor titular del Departamento de Medicina con Especialización en Neumonología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y consultor del servicio de Neumonología del Hospital de Clínicas Médicas José de San Martín, explica que las secuelas luego de un cuadro leve suelen ser más “funcionales que orgánicas”. Por otro lado, estima que, por el bajo nivel de mortalidad, el 90% de los casos que atienden son de la variante ómicron.

“La mayoría de los pacientes, salvo los que son hospitalizados, tienen una recuperación desde el punto de vista funcional del 100%. Es decir, los análisis hematológicos, cardiológicos y los estudios de imágenes suelen entregar buenos resultados. Sin embargo, algunos manifiestan síntomas y se sienten mal hasta un mes después del alta”, describe Luna.

Esa larga duración de los síntomas del coronavirus se llama long covid (covid largo). Luna señala que no hay demasiada evidencia de por qué los síntomas se prolongan luego de un caso leve, pero asegura que siempre es recomendable visitar a un médico para hacerse un chequeo general. Mientras que, para aquellos que pierden el gusto o el olfato, que es una afección que preocupa a muchos, el especialista resalta que hay maneras de entrenar esos sentidos mediante ejercicios para recuperarlos de a poco.

Los especialistas recomiendan hacerse un chequeo médico ante la falta de aire o la sensación de cansancio Rodrigo Néspolo - LA NACION

Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), indica que una de las secuelas más comunes del coronavirus, aunque el paciente no haya padecido una neumonía, es la astenia, es decir, cierta sensación de cansancio. Mientras que otra secuela posible es la tos seca por la irritación de la vía aérea superior. También pueden aparecer unas “manchitas” en la piel, parecido a una “urticaria”, pero eso, asegura la especialista, suele darse con mayor frecuencia en los casos graves. Además, destaca que solían verse más casos de manchas en la piel luego del Covid cuando la variante delta era la predominante.

“La sensación de falta de aire suele ser solo una sensación. Por lo general cuando el paciente no tuvo neumonía las secuelas no suelen durar muchos días, y con ómicron por suerte hay menos neumonías. Cuando viene un paciente luego de un cuadro leve y le hacemos una placa y le medimos el oxígeno en sangre suele estar todo bien. Igualmente, siempre hay que escuchar al paciente y revisarlo”, opina Obieta.

Martín Stryjewski, jefe de Internación de Cemic y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), advierte que, de todos modos, sensaciones como el cansancio o la tos luego de la enfermedad no son solo patrimonio del coronavirus, sino también de otras enfermedades respiratorias.

“Si los síntomas duran hasta cuatro semanas más luego de alta, que ese es el límite que estableció el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, sería un long covid o un covid largo, pero por lo general las molestias no suelen prolongarse por más de un mes. Tal vez ómicron deje menos secuelas en los pacientes, aunque la información que tenemos sobre las secuelas son todas de pacientes que fueron hospitalizados”, dice Stryjewski.

Y agrega: “En líneas generales, la saturación de oxígeno tiene que estar del 94% para arriba. Es esperable que haya debilidad y fatiga. Pero, si eso persistiera en el tiempo, es decir por más de cuatro semanas, habría que hacer una consulta médica y obviamente siempre estar atentos a señales de alarma, como un dolor en el pecho”.