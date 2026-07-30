Tres personas murieron en un choque en la Autopista Córdoba-Rosario: la camioneta impactó contra un guardarraíl

Tres personas murieron y un hombre de 47 años resultó gravemente herido este jueves por la mañana tras un choque en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de la localidad cordobesa de Morrison.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 515 a las 9 horas, cuando una camioneta Toyota Hilux perdió el control e impactó contra el guardarraíl de la banquina y un cartel ubicado al costado del camino.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Maximiliano Scharer, de 29 años; Bárbara Kan, de 51; y Fabiana Delgado, de 61. Las tres personas quedaron atrapadas dentro del habitáculo de la camioneta, donde también viajaban dos perros, y fallecieron en el lugar.

Por su parte, el pasajero sobreviviente, de 47 años y habitante de la localidad de Capilla del Monte, resultó seriamente herido por la gravedad del choque, según informó el medio local La Voz del Interior.

Las autoridades descartaron en un primer momento la participación de otro vehículo en el siniestro, que sucedió en el carril con sentido hacia la ciudad de Rosario.

La Policía de Córdoba y los peritos de la Policía Judicial investigan si la camioneta despistó por exceso de velocidad, una mala maniobra al volante o una falla mecánica.

Para facilitar las tareas en el lugar, agentes policiales mantuvieron cortada media calzada de la traza. Esto generó algunas demoras, ya que se trata de una autovía muy transitada, por conectar dos de las principales ciudades del país.

Otro accidente por el despiste de una camioneta

Otro accidente por despiste ocurrió el pasado viernes en la Ruta Nacional 237, en la provincia de Neuquén, cuando una camioneta Renault Duster que viajaba desde Bariloche a Collón Curá perdió el control y se salió del camino a la altura de un puente.

El vehículo atravesó el lateral derecho y cayó directamente al agua de un arroyo. Como consecuencia del impacto, una niña de nueve años que viajaba en ese vehículo falleció pasadas las 16.30.

El padre y su hija de nueve años cayeron a un arroyo - Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

De acuerdo con las primeras investigaciones, el padre de la menor logró extraer el cuerpo de su hija del habitáculo y llevarlo hasta la orilla antes de quedar en estado de shock e inconsciencia al otro lado del cauce.

El hombre fue trasladado al Hospital de Bariloche, donde estuvo internado consciente pero con un cefalohematoma, una fractura en una vértebra dorsal y lagunas de memoria sobre lo ocurrido.

Las pericias iniciales señalan que las inclemencias del tiempo jugaron un rol determinante, dado que la calzada presentaba lloviznas, aguanieve y acumulación de nieve en las banquinas.