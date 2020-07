Solá aseguro que en la Argentina "no tenemos el drama de las muertes, del contagio y de contar los muertos por la calle porque el sistema de salud no aguanta"

El canciller argentino, Felipe Solá , analizó el marco mundial de la pandemia y las implicancias que eso tiene en nuestro país y la región. " Argentina tiene cifras, en relación a la población, mucho menores que otros países , tanto en contagiados como fallecidos. Acá tenemos los perjuicios del confinamiento, pero no tenemos el drama de las muertes, del contagio y de contar los muertos por la calle porque el sistema de salud no aguanta ", dijo en una entrevista a CNN Radio y aclaró que "es un camino con un costo económico, pero es el camino más humanitario de todos" el que se adoptó. De todas maneras, aseguró: "No sabemos todavía si estamos llegando al pico o no" .

Solá detalló, en el programa Digamos Todo, que ya regresaron a la Argentina 245.000 personas que se encontraban varadas en el exterior desde el inicio de la pandemia. "Los aviones que están yendo a lugares centrales, que son Madrid y Miami, están empezando a volver semivacíos" , explicó el canciller con respecto a la situación actual y remarcó: "A veces quedan tres personas que no subieron al avión por equis razón, inclusive nosotros abaratamos los vuelos, que no quisieron pagar, estoy hablando de cifras bajas... Nosotros no podemos mandar un avión por tres personas ".

Felipe Solá aseguró que ya regresaron al país 245.000 personas varadas

Inmiscuyéndose en la realidad global, el canciller argentino aseguró que " el mundo no estaba preparado ". Sobre la posibilidad de investigar el origen del Covid-19 en China , indicó que el país asiático "tuvo la actitud de que se investigue", pero aseguró: "La idea de buscar culpables me parece que tiene raíces e intenciones políticas, no tiene nada que ver con la intención de morigerar la pandemia o terminar con ella".

Consultado sobre el rol de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la administración de la emergencia, sostuvo: " Más allá de si la OMS actuó bien o mal de entrada, que es una discusión para dentro de un tiempo, porque no tengo claro si fue así, yo creo que no hay ninguna posibilidad de enfrentar una pandemia sin que todos recurramos al mismo organismo multilateral".

La cumbre virtual que reunió a los socios del Mercosur fue otro de los temas en los que el canciller argentino marcó la necesidad de unidad. " Las diferencias han quedado atrás. El tema central es 'yo de acá no me quiero ir' . Eso predomina en los países, más allá de las diferencias políticas y de visión. Esas diferencias fueron menores a la decisión de fortalecer el Mercosur y, sobre todo a la prudencia del mundo que vendrá", comentó.

El canciller argentino remarcó que las diferencias entre los países del Mercosur "han quedado atrás" Crédito: Cancillería

Por último, refirió que no existió un "portazo virtual" de parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el momento en que comenzó la locución de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. "El presidente no dio ningún portazo, a los presidentes les dijo que podía quedarse hasta cierta hora. Es un aviso previo a que comenzara la reunión ", aclaró Solá quien, de todas maneras, fue tajante con respecto a Áñez: "Para nosotros no es la presidenta de Bolivia, no hemos reconocido ese gobierno".