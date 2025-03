Femicidio en Mendoza | La desgarradora despedida de la hermana de la víctima: “No quiero creerlo”

En medio del horror por el femicidio de una maestra jardinera de 27 años, asesinada a puñaladas por su expareja dentro del comercio donde trabajaba en pleno centro del departamento mendocino de Rivadavia, la hermana de la víctima le dedicó una conmovedora despedida. “Dame fuerzas para sostener a mami y a papi. Dame fuerzas para poder seguir porque no sé cómo se hace”, escribió Gisel Del Souc.

“Tantas veces marchando por las pibas, sintiendo el dolor de las demás. Me duele tanto saber que hoy voy a salir a marchar por vos, sin vos. Te amo para la eternidad y te voy a extrañar cada día de mi vida. No quiero creerlo”, agregó la mujer en una publicación en su cuenta de Facebook.

Carla Del Souc fue víctima del femicida Federico Acevedo. El sábado por la noche, el agresor irrumpió en el local en el que trabajaba la joven y luego de discutir con ella la atacó con un cuchillo en la zona del cuello. Luego, al ver llegar a la Policía, se autolesionó con la misma arma y murió minutos después en el hospital al que había sido trasladado.

“No hay palabra que describa mi dolor. ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién va a ser así de incondicional? ¿Cómo le explico a mi hijo que no te vamos a tener más con nosotros, si eras la que siempre estaba ahí. ¿Por qué este hdp nos cagó la vida así de esa forma?”, prosiguió la hermana de la víctima. “Me duele el alma, se me desgarra el corazón de imaginarme tu dolor. No quiero dormir porque no quiero despertar y darme cuanta de que no es una pesadilla, es la realidad”, continuó.

“Agresivo”

Personas que presenciaron el violento momento relataron que Acevedo ingresó de manera agresiva al comercio, comenzó a hostigar verbalmente a Carla y, cuando los clientes alertaron al 911, la atacó. Según un testigo, la joven le pedía que la dejara en paz, pero él, al oir las sirenas, le recriminó: “¿Ves el quilombo que armaste?”, y la apuñaló. Acto seguido, se hirió a sí mismo en el tórax y el cuello.

Carla del Souc, la maestra jardinera asesinada por su expareja. Facebook Carla del Souc

Los efectivos policiales que llegaron al lugar lo encontraron aún con vida y lo trasladaron al Hospital Carlos Saporitti, donde falleció alrededor de las 23 del sábado. El caso es investigado por la fiscalía de violencia de género del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, que busca determinar si existían denuncias previas o medidas de restricción vigentes contra el agresor.

Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, la pareja había terminado su relación semanas atrás, al regresar de unas vacaciones en Chile. En ese marco, surgió la negativa de la víctima a acompañarlo durante la jornada del sábado, lo que habría sido el desencadenante del ataque, según indicó el diario local Los Andes.

Este femicidio es el quinto en lo que va del año en Mendoza. Las otras víctimas fueron Antonia Falcón, asesinada en Guaymallén; Alejandra Cuevas, atacada al salir de su trabajo en un geriátrico; Valeria Espeziale, presuntamente arrojada a un cauce por su pareja; y Verónica Magallanes, quien murió junto a su hijo en un incendio provocado por su exmarido, un policía exonerado.

