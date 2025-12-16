Fentanilo adulterado: nueva marcha de familiares de los pacientes fallecidos

LA PLATA.- Familiares de decenas de pacientes fallecidos presuntamente tras recibir fentanilo contaminado marcharon ayer en la Plaza Moreno de esta capital y en el Monumento a la Bandera, en Rosario, para pedir “verdad y justicia”.

“Queremos que el gobierno nacional nos dé respuesta y a su vez reparación social porque esto puede volver a suceder en la República Argentina”, dijo Alejandro Ayala, hermano de Leo, víctima del fentanilo en esta capital.

“Tenemos registrados 124 víctimas. Pero se aplicaron 45.000 ampollas. En Buenos Aires 6000, en Santa Fe 22.000, en Córdoba 10.000 y en Formosa 1000. Hay una cifra negra enorme”, indicó.

Uno de esos pacientes que podrían haber recibido la droga adulterada es Román Vitel, según conjeturó su hija Mabel, que estuvo presente en la marcha. Sin embargo, no se le hizo autopsia.

En la causa que se investiga en la Justicia Federal de La Plata hay seis personas detenidas y un total de 13 procesados como presuntas responsables por la contaminación que tuvo lugar en hospitales de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa y la ciudad de Buenos Aires.

Por este expediente está detenido el empresario Ariel García Furfaro, que, junto con sus hermanos Diego y Damián y su madre, Nilda, son accionistas del laboratorio HLB Pharma que produjo el fármaco adulterado en Laboratorios Ramallo, también de su propiedad, según los análisis de los peritos.

El titular del Juzgado Federal N°3, Ernesto Kreplak. En los últimos meses el juez ordenó allanamientos en siete hospitales, la mayoría privados. Investiga también el accionar de organismos de control como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el Ministerio de Salud de la Nación.

Hay dos líneas de investigación: por un lado, indagar en la responsabilidad de los fabricantes y por otro, en las responsabilidades de las instituciones que tienen por objetivo controlar la producción y distribución de drogas lícitas para uso hospitalario.

La Justicia ya comprobó que al menos 38 personas murieron por la aplicación de fentanilo adulterado. El cuerpo médico forense sigue investigando las causas de cien muertes más. Se espera la elevación a juicio el año próximo.

La reunión de la comisión sobre fentanilo adulterado se realizó en la sala 1 del anexo de la Cámara de Diputados Ricardo Pristupluk

Mientras una comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó la llegada al mercado de ampollas de fentanilo contaminado de HLB Pharma redactó un informe con veinte recomendaciones. Los legisladores plantearon la necesidad de una reforma estructural para asegurar un adecuado funcionamiento de la agencia regulatoria nacional y aumentar la capacidad del Estado para intervenir en todo el proceso de respuesta ante un estrago de salud pública como el ocasionado por un medicamento subestándar.