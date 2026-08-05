Fentanilo contaminado: declaran en La Plata las dos exfuncionarias de la Anmat detenidas ayer

Las dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que quedaron detenidas ayer están prestando declaración indagatoria en el juzgado federal de La Plata que investiga responsabilidades por un centenar de muertes y secuelas asociadas con el uso de ampollas de fentanilo contaminado en centros de salud del país. Las medidas fueron solicitadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal que intervienen en la causa.

Nélida Agustina Bisio, que estuvo al frente de la agencia regulatoria hasta enero de este año, y Gabriela Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta agosto del año pasado, fueron trasladadas esta mañana por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desde la alcaidía porteña donde pasaron la noche. Ambas permanecieron incomunicadas hasta llegar al Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.

La primera en ser indagada fue Bisio. Lo hizo ante el magistrado y el secretario del juzgado, Ramiro Riera; la fiscal federal María Laura Roteta, a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Nélida Agustina Bisio (izquierda) y Gabriela Mantecón Fumadó, el año pasado, en la Anmat

En su dictamen, que se conoció ayer, Roteta y Rodríguez solicitaron la detención de las dos exfuncionarias y que se les tomara declaración indagatoria. En ese escrito, los representantes del Ministerio Público Fiscal argumentaron que dan por probado que “las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”. Se referían a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Este último elaboró las ampollas de fentanilo para su comercialización desde el primero. Ambos son propiedad de Ariel García Furfaro, también detenido.

La declaración de la exadministradora nacional de la Anmat duró casi dos horas, hasta pasadas las 13.30. Su abogado defensor, Gustavo Daguerre Báez Peña, dijo a LA NACION que Bisio, de 71 años, pidió interrumpir la audiencia y terminar de completar por escrito su declaración sobre los hechos por los que estaba siendo indagada en una nueva audiencia para seguir respondiendo preguntas. “La venció el cansancio”, señaló el letrado, que lleva la defensa con Diego Álvarez Bognar.

Recién entonces, fue el turno de la declaración de Mantecón Fumadó. La audiencia aún continúa.

En mayo del año pasado, a los pocos días de que la Anmat judicializara la investigación por el uso de fentanilo contaminado de HLB Pharma, Mantecón Fumadó respondió bajo juramento de decir verdad en el mismo juzgado donde declara hoy cómo ese laboratorio siguió produciendo con Laboratorios Ramallo a la vista de la autoridad regulatoria aun cuando no podía hacerlo.

Los Tribunales Federales de La Plata donde están declarando las dos exfuncionarias de la Anmat Ignacio Amiconi

Abogada, había trabajado durante 20 años en el Iname antes de dirigirlo. Ese instituto de la Anmat tiene responsabilidad directa en el control y la fiscalización de los laboratorios que operan en el país, los productos que se comercializan y su registro. Inicialmente, había sido asesora jurídica de las sucesivas direcciones del instituto. La entonces funcionaria dijo en aquella audiencia que HLB Pharma tenía “un historial de desprolijidades registrales y de documentación de productos, por lo que ya existía un seguimiento cercano”.

El Ministerio de Salud de la Nación la echó de su cargo en agosto del año pasado. Ya fuera de la gestión, se excusó de declarar a la espera del curso penal que podía seguir, en ese momento, el sumario administrativo abierto en el Estado. Sin embargo, no evadió expresar que las medidas que había adoptado las conocían sus superiores. Habría mencionado tanto a Bisio como al ministro de Salud, Mario Lugones, como ya dio a conocer este medio.

Al desplazarla, Salud argumentó que la extitular del Iname había pasado por alto un informe del 26 de marzo con las irregularidades de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo en la producción de diferentes medicamentos, incluidos productos de Surar Pharma, laboratorio clausurado hace una década.