Las veces que León XIV visitó la Argentina antes de ser Papa: el encuentro con Bergoglio, las recorridas por el norte y la ceremonia en La Plata

La visita que el papa León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre no será su primer contacto con el país. Antes de convertirse en el sucesor de Francisco, Robert Francis Prevost estuvo en al menos dos oportunidades documentadas en territorio argentino mientras se desempeñaba como superior general de la Orden de San Agustín, cargo que ocupó entre 2001 y 2013. Durante esos viajes encabezó actividades académicas, celebraciones religiosas y recorridas pastorales por distintas provincias, además de coincidir con quien años más tarde sería el papa Francisco.

Su primer viaje tuvo lugar en agosto de 2004 y fue el más extenso. Permaneció alrededor de dos semanas en la Argentina en el marco de una visita institucional a las comunidades agustinas del país. La agenda comenzó en la ciudad de Buenos Aires, donde participó del Congreso Agustiniano de Teología e inauguró la Biblioteca Agustiniana, situada sobre la avenida Nazca.

El congreso reunió a especialistas de distintos países para analizar la obra y el pensamiento de San Agustín. La apertura estuvo a cargo del entonces arzobispo de Paraná, Estanislao Karlic, mientras que Prevost cerró una de las jornadas con una exposición titulada “Los agustinos y el estudio de la patrología”. Allí planteó la necesidad de profundizar el estudio de los Padres de la Iglesia como herramienta para fortalecer la misión evangelizadora y promover el diálogo dentro del catolicismo.

Robert Prevost y Mario Poli en la Biblioteca Agustiniana, Buenos Aires, agosto 2004

La actividad concluyó con una misa celebrada en la parroquia San Agustín, en el barrio porteño de Recoleta, presidida por el entonces cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Durante esa celebración ambos concelebraron la eucaristía y quedó registrada una fotografía que volvió a cobrar notoriedad dos décadas más tarde, cuando Prevost fue elegido pontífice tras la muerte de Francisco. En la imagen también aparece el padre Cipriano, entonces director del colegio San Agustín.

La estadía de 2004 no se limitó a Buenos Aires. Como parte de las visitas que realizaba a las comunidades de la Orden de San Agustín en distintos países, Prevost emprendió una recorrida pastoral por el interior argentino. El itinerario incluyó Salta y continuó por la prelatura de Cafayate, donde visitó parroquias y comunidades de los Valles Calchaquíes.

Durante ese recorrido pasó por las localidades salteñas de San Carlos y Molinos; por Amaicha del Valle y Colalao del Valle, en Tucumán; y por Santa María, en Catamarca. En cada uno de esos lugares mantuvo encuentros con sacerdotes, religiosos y fieles, celebró misas y visitó instituciones educativas vinculadas a la orden.

Uno de los religiosos que lo acompañó durante parte de esa gira fue el padre Pablo Hernando Moreno, actual párroco de la iglesia San Agustín de Buenos Aires. Años después recordó que fue a buscar a Prevost a la ciudad de Salta y lo acompañó durante el recorrido por el norte argentino. También señaló que el entonces superior general había llegado con una computadora portátil, un elemento poco frecuente para la época, y destacó su interés por conocer personalmente las distintas realidades pastorales que visitaba.

La gira también comprendió actividades en Mendoza, donde mantuvo encuentros con la comunidad agustina local. En conjunto, el viaje de 2004 constituyó la visita más extensa de Prevost al país antes de su elección como Papa y combinó compromisos académicos, institucionales y pastorales.

La segunda visita documentada ocurrió casi nueve años después. El 9 de marzo de 2013, Prevost regresó a la Argentina para participar de la ordenación episcopal de monseñor Alberto Bochatey como obispo auxiliar de La Plata.

Robert Prevost toca la campana en la iglesia de San Agustín, en marzo de 2013

La invitación había sido realizada por el propio Bochatey, con quien compartía una estrecha relación dentro de la Orden de San Agustín desde sus años de formación en Roma. Como superior general de la congregación, Prevost viajó especialmente para acompañarlo durante la ceremonia celebrada en la Catedral de La Plata y presidida por el entonces arzobispo Héctor Aguer.

La celebración reunió al nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig, a decenas de obispos y arzobispos argentinos y latinoamericanos y a unos 140 sacerdotes. Durante la ceremonia, Prevost participó de la imposición de manos junto al resto del episcopado y concelebró la misa de ordenación.

La fecha quedó posteriormente asociada a un momento clave en la historia reciente de la Iglesia. Cuatro días después de aquella celebración comenzó el cónclave que eligió a Jorge Mario Bergoglio como papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano.

El cardenal Robert Prevost con el Papa Francisco Vatican Media

Durante esa estadía, Prevost también volvió a la parroquia San Agustín, en Recoleta, donde celebró una misa junto a Bochatey y compartió actividades con la comunidad educativa del colegio de la orden. De ese paso por Buenos Aires se conservan fotografías en las que aparece junto al entonces obispo argentino y otros religiosos agustinos.

Bochatey recordó posteriormente que ambos habían estudiado juntos en Roma y mantuvieron una relación de amistad durante décadas. Tras la elección del papa León XIV, definió a Prevost como un hombre “honesto, sin dobleces y un gran amigo”, además de destacar su sencillez y cercanía.

Las visitas de 2004 y 2013 respondieron a las funciones que Prevost desempeñaba como superior general de la Orden de San Agustín, responsabilidad que implicaba recorrer las comunidades de la congregación distribuidas en distintos continentes. En la Argentina, esos viajes combinaron encuentros institucionales, celebraciones litúrgicas, actividades académicas y recorridas por parroquias y colegios administrados por la orden.

El papa León XIV, en el balcón de la basílica de San Pedro TIZIANA FABI - AFP

Ahora, más de 13 años después de su última visita al país, León XIV regresará por primera vez como jefe de la Iglesia Católica. Según confirmó el Vaticano, permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú. Durante su estadía visitará la ciudad de Buenos Aires, el santuario de Luján y Córdoba.