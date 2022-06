Fernán Quirós advirtió sobre la existencia de tres variantes “más contagiosas” de Covid y se refirió a la llegada de la próxima “ola significativa” de casos

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, encabezó este jueves la conferencia de prensa semanal con relación a la situación sanitaria en la ciudad de Buenos Aires. Durante la misma, confirmó que la ola de Covid que afecta al distrito “lleva varios días en descenso” y atraviesa sus últimas semanas. Sin embargo, advirtió que esto no significa que la pandemia haya sido superada y puso el foco en la existencia de tres variantes de ómicron “más contagiosas”, las cuales ya circulan en pequeña escala en la Argentina.

Al hablar sobre la evolución de la actual ola de Covid, Quirós dijo: “Lo más probable es que terminemos de transitar esta curva en las próximas semanas, porque habitualmente lo que pasa con las curvas de ómicron es que ascienden y descienden rápidamente, y su período de duración está entre ocho y seis semanas, de las cuales nosotros ya llevamos seis”.

Frente a este escenario, insistió: “Si no empiezan a circular nuevas variantes, seguramente completamos en las próximas semanas la ola de ómicron”. Pero alertó: “Eso no significa que ya no podrá haber casos o ya no podrán volver a subir”.

Con relación a la eventual proliferación de nuevas cepas, ahondó: “Ustedes saben lo que ha pasado en otros países, sobre todo con tres variantes que están hoy circulando en otros lugares y que aquí existen o están en circulación, pero en pequeña escala, que son la BA.4 y BA.5, que han hecho una circulación muy intensa en Sudáfrica; y la BA12.1, que está circulando mucho por el este y noreste norteamericano, lugar con el que tenemos mucha circulación de tránsito de personas”.

A ese respecto, agregó: “Vamos a tener que estar muy atentos a ver qué es lo que ocurre con las nuevas variantes, que son un poco más contagiosas que esta. Ver si verdaderamente encuentran un terreno fértil para circular entre nosotros en estas semanas o lo hacen más adelante”.

Más tarde, al ministro le preguntaron sobre el futuro de la campaña de vacunación con miras a la posible llegada de nuevas olas de Covid. Entonces, contestó: “Hoy estamos aplicando una primera generación de vacunas que, si bien nos protegen contra la enfermedad grave y mortal, dados los cambios que el virus ha hecho en el camino, no pueden evitar que empiece la enfermedad. Por eso tenemos que estar dando refuerzos permanentemente”. Sin embargo, añadió: “Yo creo que para adelante, probablemente en los próximos meses, habrá una segunda generación de vacunas”.

En ese sentido, explicó que “las nuevas dosis lo que van a buscar es ya no solamente evitar los casos graves, sino además evitar que te enfermes, que tengas la enfermedad leve”, y anticipó: “Seguramente tengamos los resultados para julio, agosto y septiembre. Así que yo espero que tal vez esta sea la última campaña con esta generación de vacunas y podamos reevaluar la estrategia de vacunación de esta enfermedad con una nueva generación que sea más potente en términos de evitar contagios. Y si eso fuera así, probablemente esa nueva campaña la tengamos que hacer para cuando esperemos una nueva ola significativa, que naturalmente va a estar para los primeros meses del año que viene o acercándose al otoño. Eso es lo que esperamos en términos sanitarios”.

Futuro y análisis político

Por último, cuando le consultaron sobre su futuro político y por su visión con relación a la interna del Gobierno, respondió: “Lo he dicho de todas las maneras que pude y lo repito ahora: al día de hoy soy ministro de Salud de la Ciudad y he venido a desarrollar un proyecto que Horacio Rodríguez Larreta está liderando, de transformación y mejoría del sistema de salud. Voy a dedicar todo mi tiempo a ello porque a eso he venido al espacio público. Luego, en el futuro, los caminos de la vida indicarán en qué situación estoy, qué necesita la ciudadanía y cómo el espacio político ve mi aporte. Hoy no estoy focalizado en ello”.

Y sobre el segundo tópico, expresó: “En cuanto a las dificultades o a la situación que hemos vivido en estos días en el gobierno nacional, a mí me gusta describirla de una manera más conceptual. Y es que en buena parte el grado de desarrollo de los pueblos y de los gobiernos que los conducen a mi juicio tiene que ver con las metodologías que utilizan para resolver sus conflictos. Estas son un determinante significativo. Y la verdad es que lo que hemos visto es que las metodologías que se han usado son muy poco elaboradas, muy poco desarrolladas y más bien perjudiciales para la calidad institucional y del desarrollo que queremos. Lo veo de una manera inapropiada para facilitar la visión de una nación común y de acuerdos básicos de desarrollo hacia el futuro”.