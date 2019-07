Festival Más: un espacio de debate con las voces que están cambiando el mundo

El Festival Más reunirá voces que están transformando el mundo Crédito: Gentileza Natura

El próximo sábado, en La Rural, tendrá lugar el festival Más, una jornada con música, shows y espacios de diálogo con referentes de diferentes ámbitos, pero que coinciden en la necesidad de transformar el mundo y volverlo más justo, diverso y sustentable.

El evento, que se realizará este sábado en el predio de Palermo entre las 12 y las 20, está organizado por Natura cosméticos y cuenta con el auspicio institucional del Ministerio de Cultura porteño. La entrada es libre y gratuita, pero con capacidad limitada. Las entradas se pueden descargar sin costo en el sitio web del festival.

Durante el encuentro habrá shows musicales, DJs, maquillaje y moda, experiencias interactivas, propuestas gastronómicas y espacios de diálogo con multiplicidad de voces.

Se realizará un interesante debate bautizado "Toda belleza puede ser" en el que disertarán Lala Pasquinelli, fundadora de "Mujeres que no fueron tapa" y del "Festival de Hackeo de estereotipos en las escuelas"; Sharon Haywood, fundadora y directora de la ONG "AnyBody Argentina" y Humprey Inzillo, editor de Revista Brando, especializado en tendencias culturales y música, entre otros.

Será en La Rural el sábado desde las 12 con entrada gratuita Crédito: Gentileza Natura

En otro espacio se dará una charla sobre nuevos activismos del Siglo XXI, del que participarán, entre otros, la feminista, comediante y defensora de los derechos de los animales "Señorita Bimbo"; Martín Pennacino, director artístico de la Fundación Internacional LGBTQ+ "It Gets Better" y Macarena Sánchez, referente de la lucha por la profesionalización del fútbol femenino.

Además, se buscará generar un debate alrededor de las relaciones en épocas de redes sociales, del que participará un reconocido panel de actrices, youtubers, psicólogos y filósofos.

Durante la jornada se brindarán también shows musicales y de stand up, con la participación de Mery Granados, Magalí Tajes, la Bomba de Tiempo y DJ Set B.r.ö.d.e.r., entre otros artistas. El resto de las actividades pueden ser consultadas en el sitio oficial del evento.

"El festival Más surge a partir de nuestra creencia y convicción del poder que tienen las relaciones y la construcción en red para provocar cambios positivos sociales, económicos, ambientales y culturales", sostuvo Diego de Leone, Gerente General de Natura. "Creemos que es posible un mundo mejor. Más justo, equitativo, pacífico, sustentable. Y que es momento de que tanto las marcas como las personas tomemos posición y nos unamos por las causas que nos movilizan", añadió.