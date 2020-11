Los alumnos del último grado de la primaria y del año del secundario podrán tener sus graduaciones presenciales, aunque manteniendo distancias y usando barbijos Crédito: Ignacio Sánchez

El acto de egresados del hijo menor de Liliana Quinterno, que este año termina la primaria, ya tiene fecha y hora. Según informó la escuela mediante un correo electrónico, será el próximo jueves 17 de diciembre, a las 19.30, virtual... Pero ayer a última hora, Quinterno compartió en el chat de padres un archivo en formato PDF, en el que están depositadas todas sus esperanzas: el Protocolo de la Ciudad de Buenos Aires para los actos de colación en las escuelas de gestión estatal y privada. Según detalle el documento, que lleva las firmas de las autoridades del Ministerio de Educación porteño, estos eventos de graduación podrán hacerse de manera presencial, ya sea en los espacios del mismo establecimiento educativo o en algún otro predio cercano, como polideportivos, campos de deporte, clubes de barrio, plazas o parques.

"Mis dos hijos terminan sus ciclos escolares. Uno está en séptimo grado y el otro en quinto año, y estamos rezando para que el acto de entrega de diplomas se pueda hacer de manera presencial. Todavía desde el colegio no nos confirmaron nada, pero esperemos que sea posible. La verdad es que fue un año muy difícil, y los chicos no se merecen un cierre detrás de la pantalla de la computadora. Que puedan verse las caras entre ellos y con sus maestros para festejar la culminación de una etapa tan importante sería lo mejor. Se lo ganaron con todo el esfuerzo que hicieron", dice Quinterno, que después de haber leído el documento oficial ahora ruega que llegue el anuncio por parte de los directivos del colegio.

Para prevenir los riesgos de contagio de Covid-19, el texto dice que se deberán priorizar los espacios al aire libre, pero que también se podrán utilizar los teatros, "debiendo aplicarse a tales efectos el Protocolo para el Desarrollo de Actividades Escénicas con público". Desde la cartera que conduce Soledad Acuña, confiaron que durante las últimas semanas recibieron una gran cantidad de consultas sobre este tema, y que la intención de la ministra sobre este asunto coincide con la voluntad que se ratifica desde hace meses. "Que todos los chicos puedan tener espacios de presencialidad antes de que termine el año, y que los que culminan un ciclo no lo hagan cerrando una computadora", respondió una fuente del ministerio, que también admitió que si bien en un principio se pensó en ajustar alguno de los protocolos ya existentes para las actividades escolares habilitadas, luego se tomó la sugerencia del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que insistió en la confección de un protocolo específico para estos eventos.

Con capacidad máxima de cien personas al aire libre

De acuerdo con las medidas que dicta el documento, en espacios al aire libre se debe respetar el máximo de 100 personas por acto. El coeficiente de ocupación debe ser de 1 persona cada 4 metro cuadrado. "En espacios cerrados, el coeficiente de ocupación no puede superar el 30% de la capacidad máxima habilitada, y dentro de lo posible, se debe evitar la división de secciones", se detalla. Cada egresado podrá estar acompañado por un máximo de 2 personas, y se podrá incrementar la participación en un acompañante más, siempre y cuando se respete la cantidad máxima de participantes (100).

Los actos deberán tener una duración máxima de 90 minutos y se deben prever otros 90 minutos entre acto y acto para limpieza y desinfección de los espacios. También es obligatorio el uso de tapaboca en todo momento durante el evento, que debe cubrir por completo la nariz, boca y mentón. "En caso de estudiantes que por su perfil sensorial u otra característica específica relacionada a la condición de discapacidad, no esté en condiciones de utilizar el barbijo o la máscara facial durante el desarrollo del acto, deberán extremarse las demás medidas de prevención, como la distancia social y el lavado de manos o uso de alcohol en gel", advierte el protocolo en calidad de excepción.

Como en cualquier acto de graduación, habrá aplausos y ovaciones. Pero esta vez, las sonrisas y alguna que otra lágrima se esconderán detrás del barbijo. Para garantizar las medidas de distanciamiento social, nadie entregará a los alumnos en mano las medallas ni los diplomas. Todos estos reconocimientos estarán sobre una mesa, y será cada estudiante el encargado de retirarlos.

Los acompañantes serán ubicados por grupo familiar. "Para efectuar la distribución de personas se podrá establecer alguna de las siguiente medidas de acuerdo al espacio a utilizar, como la demarcación en el suelo por grupos familiares; la distribución de las sillas o butacas con una distancia entre sí de 2 metros entre ellas, y hacia sus 4 lados. Para espacios que cuenten con butacas fijas, se deberá intercalar, en cada fila, las butacas ocupadas y libres con excepción del grupo familiar que podrán ubicarse en continuo.

Poca claridad y falta de respuesta para las escuelas del conurbano

Según las declaraciones de los directivos de algunos colegios del conurbano bonaerense que fueron consultados, en la provincia de Buenos Aires aún no hay protocolos vigentes para este tipo de actos. Desde la Dirección General de Escuelas, que encabeza Agustina Vila, tampoco hubo repuestas. "No tenemos ninguna claridad en cuanto a la posibilidad de hacer graduaciones para celebrar los cierres de los sextos años. No hay protocolos. Lo único que podríamos hacer es lo que indica la resolución 63/20; es decir, no más de 30 alumnos en simultáneo y divididos en burbujas de diez, sin familiares. Lo mismo que fue habilitado para el regreso a la presencialidad", explica Lucía Monsegur, directora de Relaciones Institucionales y Finanzas del colegioMichael Ham, con sedes en Vicente López y Nordelta.

"Impera que la ministra de la provincia se expida, devolviéndole a todos los alumnos de los últimos cursos el derecho de cerrar dignamente el ciclo escolar. Los rituales de despedida permiten cerrar etapas, y no teneros en este año tan particular que han atravesado suma al deterioro emocional existente más frustraciones y desilusión -reclama Monsegur-. El momento de definir es hoy. No se puede trasladar un acto de graduación a febrero o marzo porque pierde sentido".

Sólo el 1% de los estudiantes de todo el país pudieron tener clases presenciales este año Crédito: Ignacio Sánchez

Desde la Dirección de Educación bonaerense indicaron que desde que se aprobó la resolución 63/2020, que enmarca el desarrollo de actividades presenciales en las escuelas, está previsto el desarrollo de los actos de colación, para los niveles de primaria y secundaria. Y afirmaron que los protocolos específicos para la realización de este tipo de actividades serían enviados a las escuelas la semana próxima.

Natalia Gherardi y su familia son de Lomas de Zamora. Este año, el hijo mayor, que ya cumplió 18 años, termina el secundario. Los Gherardi, junto con otras familias de diez colegios privados trabajan en coordinación para promover la autorización de los actos de fin de año. Pero aún no tienen novedades. "Las familias hemos acompañado todos estos meses las medidas adoptadas para mitigar las consecuencias del Covid-19. Valoramos los esfuerzos de escuelas y docentes para brindar continuidad pedagógica a nuestros hijos, que también tuvieron nuestro acompañamiento y apoyo. Cuando la situación epidemiológica mejoró, seguimos muy de cerca a las escuelas para que puedan volver a recibir alumnos de manera presencial en cumplimiento de la decisión del Consejo Federal de Educación. Ese proceso fue muy difícil en algunos municipios, donde las autoridades tuvieron actitudes de obstrucción más que de facilitación. En un momento en que se han habilitado los restaurantes, gimnasios, clubes y hasta espectáculos públicos, alumnas y alumnos que terminan el secundario merecen que las autoridades educativas permitan a los colegios y las familias organizar un acto de graduación apropiado, que se enfoque en ellos de modo de reparar algo de todo lo que perdieron este año", refuerza Gherardi.

Darío Álvarez Klar es director ejecutivo de la Asociación Civil HUB Educación e Innovación, y fundador de la red educativa Itínere, conformada por cinco colegios privados de la provincia de Buenos Aires, laicos, mixtos y de modalidad bilingüe. Al igual que sus colegas de otras instituciones educativas bonaerenses, reconoce que en la provincia no hay protocolos al respecto. "Los ritos de egreso, tanto de la primaria como la secundaria, son momentos muy importantes en la vida de un alumno. No son celebraciones que solo tienen que ver con lo festivo, sino que se relacionan con el traspaso hacia algo nuevo, desafiante. Como no tuvimos respuesta, hace un tiempo presentamos a las autoridades educativas de la provincia un protocolo. Nos advirtieron que no podíamos tomar nuestras propias decisiones, y eso lo sabemos, y lo respetamos. Pero tenemos iniciativa, somos proactivos y nos movemos para tratar de no llegar tarde a las necesidades de la comunidad. Junto con no volver a la escuela, ahora el hecho de no dejarlos tener su acto de colación deja a los alumnos, otra vez, en un segundo plano. Las celebraciones se van a dar de todas formas, por fuera de las instituciones. Cuánto mejor sería poder realizar los actos de graduación en los colegios, con responsabilidad y todas las medidas necesarias para mitigar los riesgos posibles", plantea Klar.

