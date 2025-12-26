Florianópolis: dónde están las playas más cálidas y cómo chequear si el agua es segura para bañarse

Este destino en Brasil vuelve a aparecer este verano como uno de los favoritos entre los argentinos

Florianópolis vuelve a aparecer, un verano más, entre los destinos favoritos de los argentinos. El combo de variedad de playas, gastronomía accesible y una infraestructura turística aceitada con precios más tentadores que en buena parte de la costa atlántica bonaerense, explica buena parte del fenómeno. Pero detrás de la postal hay dos preguntas que se repiten cada temporada: dónde está el mar más cálido y cómo saber si una playa es segura para meterse al agua.

En Florianópolis, la temperatura del mar no es uniforme. Las playas del norte de la isla de Santa Catarina suelen ser las más buscadas por quienes priorizan aguas templadas y calmas. Canasvieiras, Lagoinha do Norte, Jurerê, Jurerê Internacional y Daniela concentran buena parte de esa preferencia, con registros que en pleno verano suelen ubicarse entre los 25, 27 y hasta los 29 grados, varios puntos por encima de las playas del sur y del este, más expuestas al oleaje y a corrientes frías.

El balneario Jurere, en Florianópolis Tomás Cuesta - LA NACION

“Canasvieiras es una de las más populares, ideal si buscas el agua tibia y tranquila; es muy elegida por familias y con mucha movida de bares, paradores y todo cerca -dicen desde el perfil de Instagram @tegustoparis, donde aportan consejos, precios y novedades de Florianópolis para esta temporada-. Número dos: Jureré y Jureré Internacional. Una playa está al lado de la otra pero tienen ondas distintas. Jureré es más tranquila y familiar, y Jureré Internacional es más top, moderna, con clubes de playa y movida. El agua suele ser calma y agradable. Tres: Playa Daniela, que es la playa con el agua más calentita de la isla. Súper calma, sin olas, ideal para meterse y quedarse horas en el mar. Cuatro, Lagoinha del Norte, una de las más lindas en paisaje. Eso sí, tiene el agua más fresca, con un poquito de oleaje y también muy buenos paradores para comer rico”.

A esa lista, viajeros frecuentes y creadores de contenido suman otras como Ponta das Canas y Canajurê, con características similares: bahías protegidas, menor profundidad y circulación de agua más lenta, factores que favorecen una mayor temperatura. “Después de recorrer todo el sur de Brasil no hay como las playas del norte en temperatura. Te podés meter al agua desde muy temprano y quedarse hasta la tarde sin sentir el frío”, resume uno de los testimonios que circulan entre turistas habituales.

El mar más transparente de Santa Catarina

Si de agua se trata, Florianópolis también tiene una playa que suele destacarse por otro motivo: la claridad. Ilha do Campeche, frente a la costa este de la isla, es conocida por su mar transparente, al punto de haber sido bautizada como el “Caribe catarinense”.

Ilha do Campeche

Según explican desde la Asociación Couto de Magalhaes para la Preservación de la Isla de Campeche, esa transparencia responde a varios factores combinados. Por un lado, la escasa influencia de ríos en la zona, ya que no hay grandes cursos de agua dulce que arrastren sedimentos hacia la isla. A eso se suma la acción de corrientes marinas largas, que no remueven arena ni partículas finas, y una configuración geográfica que protege el entorno.

No es un caso aislado dentro del estado. También las playas de Governador Celso Ramos, que muchos influencers en las redes sociales aconsejan visitar, o Caixa D’Aço presentan condiciones similares, aunque Campeche se volvió un símbolo por su entorno preservado, el acceso controlado y un paisaje que mezcla arena blanca, vegetación nativa y senderos supervisados.

Playas cálidas, pero ¿siempre seguras?

El dato que suele quedar fuera del entusiasmo veraniego es el sanitario. En Santa Catarina funciona un sistema público de monitoreo de balneabilidad, que permite saber si una playa está en condiciones de uso recreativo. La herramienta está disponible online y se actualiza semanalmente: balneabilidade.ima.sc.gov.br

El monitoreo, a cargo del Instituto del Medio Ambiente (IMA), se realiza entre octubre y marzo y clasifica cada balneario como “propio” o “impropio”; es decir adecuado o no, para el baño. El sistema no solo informa, también permite tomar decisiones preventivas. Consultado por LA NACION, el doctor Oscar Bruña Romero, especialista en enfermedades infecciosas y profesor del departamento de Microbiología, Inmunología y Parasitología de la Universidad Federal de Santa Catarina, señala que los datos y mapas de este instituto son públicos y gratuitos, y muestran diariamente las playas que pueden (o no) tener la calidad adecuada para el baño.

El monitoreo, a cargo del Instituto del Medio Ambiente (IMA), se realiza entre octubre y marzo y clasifica cada balneario como “propio” o “impropio” Tomás Cuesta

“Siempre hay que tener en consideración que es común que, tras lluvias intensas, algunas de estas playas reciban una clasificación temporal de “impropia” (no adecuada) para el baño, debido al posible arrastre de contaminantes desde tierra -explica Bruña Romero-. Este es un dato clave para los visitantes, ya que la situación puede cambiar semana a semana, e incluso después de una fuerte tormenta”.

Actualmente, según pudo chequear LA NACION en el último reporte con fecha del 22 de diciembre pasado disponible en la aplicación oficial, distintos sectores de las playas del norte de la isla, como Canasvieiras, “frente à Rua Acary Margarida, Ponto 59”, aparece con condiciones “impropias” para el baño, y con la particularidad de no haberse registrado lluvias durante las 24 horas previas al registro. Daniela, en cambio, de acuerdo con la última información del 22 de diciembre pasado, figura como apta para el baño en toda su extensión y una temperatura del agua que ronda los 26 grados.

Gastroenteritis y verano: una combinación que se repite

En los últimos veranos, Florianópolis registró un aumento sostenido de las virosis gastrointestinales, con cifras que superaron el promedio histórico. Las autoridades sanitarias coinciden en que el fenómeno se ve potenciado por una combinación conocida: altas temperaturas, mayor circulación de personas y un flujo turístico que multiplica la población de la ciudad. Con poco más de 570.000 habitantes estables, Santa Catarina puede recibir más de dos millones de visitantes en temporada alta.

De cara al verano 2025-26, el escenario vuelve a proyectarse en la misma dirección. “Entre diciembre y marzo se concentra la gran mayoría de los casos de gastroenteritis, un patrón que se repite año tras año y que está directamente vinculado al aumento poblacional, al calor y a la presión sobre los sistemas de saneamiento”, explica el inmunólogo y microbiólogo Óscar Bruña Romero, de la Universidad Federal de Santa Catarina. Según el especialista, aun cuando la red de salud pública se reforzó en los últimos años, la llegada de millones de turistas puede llegar a mostrar picos en los que la población se triplica, lo que eleva riesgos previsibles de contagios.

“La vigilancia epidemiológica de Santa Catarina permitió identificar que estos cuadros están causados principalmente por virus transmitidos por aguas residuales contaminadas con materia fecal, en especial norovirus, y por algunas bacterias que siguen la misma vía de transmisión, como Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC), asociada a la llamada diarrea del viajero -clasifica Romero-. En ambos casos, los cuadros suelen presentarse como gastroenteritis agudas, con diarrea, vómitos y, en algunos pacientes, fiebre”.

El mate también se prepara con agua envasada

Para el pediatra e infectólogo Eduardo López, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, la infección puede producirse al ingerir pequeñas cantidades de agua contaminada, alimentos inseguros o incluso hielo preparado con agua no tratada. “No solo cuenta la contaminación de las aguas y la recomendación de no bañarse después de días con lluvias intensas, sino también todo lo que rodea al consumo cotidiano durante las vacaciones -advierte el infectólogo-. Muchas veces están vinculadas a alimentos contaminados, sobre todo cuando no se respeta la cadena de frío en verduras crudas u otros alimentos que se consumen sin cocción”.

Se recomienda tomar el mate con agua envasada Tomás Cuesta� - LA NACION�

En ese contexto, tanto López como Romero subrayan la importancia del cuidado con el agua de consumo. “No confiar en la red. Incluso en una buena residencia alquilada u hotel, se recomienda usar exclusivamente agua envasada de marca reconocida, para beber, preparar hielo, lavarse los dientes y enjuagar frutas o verduras que se consuman crudas -dice Romero-. Una buena recomendación es comprar bidones de 5, 10 o 20 litros de agua envasada comercialmente para la estancia”. El mate, por supuesto, suma López, debe prepararse también con agua envasada.

Otras recomendaciones que aporta Romero, tienen que ver con la elección de restaurantes. “Cuando salga a comer, seleccione establecimientos de buena reputación, con alta rotación de clientes y que luzcan impecables -apunta-. Evite los buffets donde la comida permanezca mucho tiempo a temperatura ambiente. Pida que las bebidas vengan heladas, si así le gustan, pero sin hielo, y los vasos secos, a menos que el lugar sea de categoría y ofrezca certeza sobre su origen”.

Por último, insiste en la “consulta matutina, diaria y obligatoria” en el sitio web oficial del Instituto del Medio Ambiente de Santa Catarina. “Nunca se bañe en una playa declarada clasificada como impropia”.