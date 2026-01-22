Gastroenteritis: un especialista explicó por qué aumentaron los casos en Florianópolis y qué hacer para prevenir

El gastroenterólogo Hugo Bilder indicó en LN+ que el incremento de turistas, el calor y los problemas de infraestructura generaron un escenario propicio para la propagación; la mayoría de los cuadros es leve, pero recomendó extremar cuidados básicos
En las últimas semanas se registró un aumento significativo de consultas médicas por gastroenteritis entre turistas que pasaron sus vacaciones en Florianópolis, uno de los destinos más elegidos del verano. Según explicó en LN+ el gastroenterólogo Hugo Bilder, se trata de “un brote infeccioso” cuyo principal factor estaría vinculado al consumo y contacto con agua contaminada.
“El causal parece ser el agua. Tanto el agua de la canilla como el agua del mar presentan contaminación”, detalló el especialista. Sin embargo, llevó tranquilidad al señalar que la mayoría de los casos no se agrava y evoluciona de manera favorable con cuidados básicos.
Por qué se produjo el brote
De acuerdo con Bilder, en los análisis se detectaron cepas bacterianas que confirman la contaminación del agua. El fenómeno está asociado a varios factores que se combinan durante la temporada alta: altas temperaturas, lluvias intensas y una infraestructura que no logra absorber el fuerte aumento poblacional.
“Son ciudades costeras pensadas para una cantidad limitada de habitantes que, en verano, se llenan de turistas. A eso se suman las lluvias tropicales, que vienen de un terreno en caída, y el sumidero, que libera cerca de las playas con una corriente que por ahí atrae el agua”, explicó.
Síntomas más frecuentes
Los cuadros de gastroenteritis suelen presentarse con diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos. Frente a estos síntomas, el especialista recomendó hidratarse de manera constante para evitar la deshidratación, bajar la fiebre con medicación indicada y realizar reposo.
En cuanto a la alimentación, aconsejó comer alimentos bien cocidos, evitar comidas en la playa o en puestos informales y reincorporar la comida de manera gradual, evaluando la tolerancia del organismo.
Qué hacer para prevenir
Bilder remarcó que existen medidas simples pero efectivas para reducir el riesgo de contagio. Entre las principales recomendaciones, señaló:
- Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia
- Usar agua envasada tanto para beber como para lavarse los dientes
- Evitar consumir hielo o alimentos preparados con agua no segura
Finalmente, el médico indicó que este tipo de cuadros suelen durar entre tres y siete días y que es poco habitual que se extiendan más allá de ese período. Ante síntomas persistentes o signos de deshidratación, recomendó consultar con un profesional de la salud para una evaluación adecuada.
