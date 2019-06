Formosa: la feroz pelea a cuchillazos entre un intendente y opositores

Diego Romero, intendente de Subteniente Perín, Formosa

Un enfrentamiento sobre la ruta nacional 95, entre las localidades formoseñas de Perín y Lavalle, dejó ayer al menos tres heridos, entre ellos el intendente de Perín, Diego Romero, recientemente reelecto en el cargo.

La pelea comenzó alrededor de las 14, según indicó el medio local VíaFormosa. Se enfrentaron dos grupos, uno integrado por el intendente Romero y otro por miembros opositores del consejo local.

Pelea entre un intendente y opositores en Formosa 00:34

Video

"Lo sucedido, a dos días de las elecciones, me retrotrae al 2015, cuando los Cabañas me robaron todo. Ahora repitieron exactamente lo mismo", dijo el intendente Romero en declaraciones a la radio Visión Formosa.

Las declaraciones de Romero hacen referencia al concejal opositor Eusebio Cabañas, quien participó en el enfrentamiento y, según VíaFormosa, fue hospitalizado con una puñalada en el abdomen.

"Ayer, el Dr. Cabañas, presidente del Concejo Deliberante, al enterarse de su derrota en las elecciones, empezó a acarrear todos los postes de luz que había pedido, a su campo y al de unos amigos", dijo Romero, que dio su versión de los hechos en declaraciones radiales.

"Yo estaba en mi despacho cuando un vecino llamó para avisar sobre ese movimiento extraño. Cuando me confirman que se estaban yendo por ruta 95, ordené que llamen a Gendarmería para que pidan las documentaciones de esos postes. Me parecía algo ilógico transportar algo que primero es para la comunidad, es muy caro, y que cuesta conseguir. Gendarmería demoró a las camionetas. Nosotros nos pusimos detrás y cuando empezamos a filmar y sacar fotos, se nos cruzaron, luego nos cerraron el paso y empezaron a pelear con algunos vecinos que bajaron para reclamar lo que se estaban robando", dijo el intendente de Perín.

"Yo me bajo para apaciguar y siento un golpe en la nuca. Perdí el conocimiento y luego cuando me recupero vi que me apuntaban con un revólver y con un cuchillo. Me sacaron con la nariz rota. Ellos dicen que yo tuve la culpa y nada que ver, voy a probar para que se tomen cartas en el asunto", agregó.

El intendente Romero sufrió una fractura en la nariz. El tercer herido, un asistente del concejal opositor Cabañas, se encuentra hospitalizado.