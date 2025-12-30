Paro de colectivos: cuáles son las líneas de colectivos que cumplen medidas de fuerza

Los choferes de la línea de colectivos 148 llevan adelante un paro de actividades, por lo que los usuarios de estos colectivos no contarán con el servicio habitual este martes 30 de diciembre.

A su vez, la protesta incluye también el bloqueo de la salida de los colectivos de las líneas 159 y 500, en Berazategui.

En tanto, los trabajadores de Micro Ómnibus Quilmes (Moqsa) resolvieron plegarse al paro y las líneas 159; 219; 300; 372; 584; 603 y 619, quedaron afectadas por la protesta, según informaron medios locales de Quilmes.

La medida responde a un reclamo salarial que comenzó el pasado 24 de diciembre. Los trabajadores de la línea 148, que pertenece a la empresa El Nuevo Halcón, denuncian el incumplimiento en el pago de los salarios, viáticos y aguinaldo.

“Ayer fuimos la UTA y a la Secretaría de Transporte, estamos reclamando que nos paguen los viáticos, aguinaldo y el sueldo. Esta medida será hasta que baje la plata”, declaró uno de los manifestantes en LN+, y detalló que se les informaron fechas estimadas para la liquidación de lo adeudado, pero aún no se cumplió de manera efectiva.

Según comentó uno de los trabajadores para la jornada festiva del 24 de diciembre pasado les hicieron una entrega de $119.000, por lo que resta abonar el grueso de la deuda con los trabajadores.

“Nos dicen un día y no aparece la plata”, se quejaron los choferes ante la cámara de LN+, en la protesta que se desarrollaba en el portón de ingreso y egreso de colectivos de la empresa Moqsa.

El paro de colectivos afecta a miles de pasajeros, ya que la línea 148 realiza un recorrido por gran parte de la zona sur del conurbano.

Cuáles son las líneas que no prestan servicios este martes 30 de diciembre

Línea 148 (El Nuevo Halcón)

Línea 159 (MOQSA, Micro Ómnibus Quilmes)

Línea 500 (empresa de Transporte Santa Rita)

219 (MOQSA, Micro Ómnibus Quilmes)

300 (MOQSA, Micro Ómnibus Quilmes)

372 (MOQSA, Micro Ómnibus Quilmes)

584 (MOQSA, Micro Ómnibus Quilmes)

603 (MOQSA, Micro Ómnibus Quilmes)

619 (MOQSA, Micro Ómnibus Quilmes)

La medida de fuerza tuvo uno de sus puntos más notorios este lunes, cuando los trabajadores se dirigieron a la sede de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), en Balvanera, para visibilizar su reclamo.

Los choferes de la línea 148, posteriormente, se dirigieron hacia la Secretaría de Transporte, para pedir que se deposite el dinero adeudado a la brevedad.

Los trabajadores dejaron en claro que el paro se extenderá hasta que se acredite la suma impaga, por lo que los pasajeros que habitualmente utilizan este servicio, deberán recurrir a otras alternativas de viaje durante estos días.

De acuerdo a la información brindada por los trabajadores, la deuda afecta a cerca de 500 empleados de las empresas de transporte mencionadas.

Las líneas afectadas por el paro de actividades normalmente realizan sus recorridos por Quilmes, Florencio Varela, Berazategui.