La mujer comenzó a tener trabajos de parto y cuando su marido llamó al hospital local, en Laguna Naineck, le dijeron que no le enviarían un vehículo para el traslado, por lo que tuvo que llevar a su mujer en moto por unos cinco kilómetros y poco después constataron que se había perdido el embarazo Crédito: Facebook

Silvio Paredes, un vecino de la localidad formoseña de Laguna Naineck, en el departamento de Pilcomayo, denunció que el hospital local le negó el envío de una ambulancia para trasladar a su esposa, que se encontraba embarazada y había entrado en trabajo de parto. Ante la negativa, el hombre tuvo que trasladar a su mujer en moto al centro de salud. Más tarde se constató que había perdido al bebé.

El hecho ocurrió el pasado 15 de noviembre. Ese día, Romina Ojeda comenzó a sentir fuertes contracciones, por lo que su pareja llamó al hospital rural de Laguna Naineck. Ambos viven en la localidad de Villa Lucero, que se encuentra a unos cinco kilómetros del centro de salud al que tuvieron que acudir.

"Mi señora estaba embarazada, llamé a la ambulancia de Laguna Naineck y me dijeron que no iban a venir. Hice cuatro o cinco intentos, no me hicieron caso. Me dijo el enfermero que yo la llevara como pudiera y no me quedó otra que llevarla en la moto", dijo Paredes al medio local El Comercial.

"No me preguntaron si el camino estaba feo o si tenía medios para llegar. 'La tenés que traer acá a tu señora y después la derivamos a Laguna Blanca'", dijo el hombre que le respondieron desde el centro de salud de Laguna Naineck. Aseguró también que ese centro de salud antes era un hospital y ahora era "una salita", donde solo había un enfermero. "A veces vienen médicos a la mañana pero los domingos (tal como era ese día) no viene nadie", agregó.

"Me dijeron que el bebé estaba muerto"

De acuerdo al relato de Paredes, en Naineck le revisaron la presión a la mujer, le dijeron que estaba todo bien y la derivaron a Laguna Blanca, a unos 17 kilómetros de distancia. "Llegó mal mi señora y sin latidos mi bebé", describió. Según Paredes, en Naineck, su bebé aún estaba vivo.

"A mi esposa la acompañó mi suegra a Laguna Blanca, cuando yo llegué a mi casa me llamaron y me dijeron que el bebé estaba muerto, que ya no había más que hacer. Después la derivaron a Formosa", agregó Paredes.

De Laguna Naineck, Romina Ojeda fue trasladada al hospital de Laguna Blanca, una localidad que se encuentra a 17 kilómetros del primer pueblo Crédito: El Comercial

En efecto, la cesárea de la mujer fue realizada en el hospital de La Madre y el Niño de la capital formoseña, donde la mujer fue trasladada después de su estadía en el centro de salud de Laguna Blanca.

Romina Ojeda, en tanto, señaló que ella sentía "las pataditas de su bebé" mientras la llevaban hacia Formosa, a unos 140 kilómetros de Laguna Blanca. "Lo único que queda claro es que los culpables son el Hospital de Naineck y el de Laguna Blanca, porque camino para Formosa yo sentía las pataditas de mi bebé pero ellos no me hicieron bien la ecografía ahí", señaló en declaraciones al diario La Mañana.

"La responsabilidad de ellos era hacerme una cesárea de urgencias. Para no hacerla, por irresponsables, me mandaron para Formosa", remarcó la mujer.

Paredes aseguró que el embarazo de su mujer había sido normal, que habían realizado todos los controles, que dos veces le hicieron ecografías, pero nunca le dijeron cuántos meses tenía el bebé. Dijo también que una partera les había recomendado hacerse otra ecografía pero en Laguna Blanca les explicaron que el ecógrafo no andaba.

Al hacer un resumen de la tragedia que le tocó vivir ese día y de los defectos en la atención del centro de salud al que recurrió primero, Paredes señaló: "Nos dan órdenes para que los pacientes vayamos como podamos, como perros, a pie o en moto, no les importa un carajo lo que nos pase a los que vivimos en el campo, a los de Villa Lucero".

"Es imperdonable lo que hizo el enfermero que estaba de turno ese domingo 15 de noviembre -expresó el hombre en declaraciones al medio local Naineck Prensa digital-, y no sé si fue porque la llevé en moto a mi mujer que tuvo este problema y esta pérdida, por eso quiero que toda la gente sepa de esta queja que estoy haciendo con todo el dolor de mi corazón por mi bebé fallecido y porque no deseo que le suceda lo mismo a otra persona".

La versión de los hospitales

La versión oficial sobre el caso llegó desde el director del hospital de La Madre y el Niño, de la ciudad de Formosa, el doctor Víctor Fernández, que aseguró -al contrario de lo que sostienen los papás- que el bebé, a quien definió como "producto masculino", "hacía más de 48 horas que no tenía más latidos en la panza de su mamá".

La mujer fue trasladada finalmente al hospital de la Madre y el Niño de la capital formoseña, donde le realizaron la cesárea y donde explicaron que el bebé llevaba sin vida 48 horas Crédito: Facebook

"La paciente es derivada desde Laguna Naineck en ambulancia al Hospital de Laguna Blanca, es trasladada al Hospital de la Madre y El Niño donde se realiza la cirugía la cesárea", señaló el médico en declaraciones a El Comercial.

Por su parte, el director del hospital de Laguna Naineck, el doctor Gregorio Bertuol, expresó que "en el informe se ha demostrado que lamentablemente ese bebé ya estaba fallecido en la panza de su mamá" y que no falleció "porque no se le trajo o no se le buscó". "Eso es una falacia", completó en declaraciones a la FM local Dimensión, reproducidas por el medio Noticias Formosa.

El director del centro de salud adjudicó la difusión de la noticia a "la oposición mediocre" y dijo que "entiende el dolor de los padres", pero que eso no les da derecho a "salir por los medios a decir cosas que no son verdades".

El caso denunciado por Paredes se suma a una lista que tiene que ver con situaciones de maltrato o negligencia que se vive en Formosa, especialmente por el hecho de que la provincia cerró sus fronteras a causa del coronavirus, y dejó fuera de sus límites a unos 8000 formoseños que no pudieron regresar a sus hogares y que recién ahora pueden hacerlo gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

En este sentido, este lunes se conoció el caso de Víctor Mallorquín, un policía de Formosaque fue a Resistencia a realizar un tratamiento oncológico, y que murió en el mes de julio esperando que le habilitaran el permiso para regresar a su hogar, un permiso que finalmente llegó la semana pasada, cuatro meses después de su muerte.