Frente a la suba de casos de Covid, hay un pico de demanda en los vacunatorios porteños y más de dos horas de fila

escuchar

Olga Martínez, de 83 años, está sentada a la sombra. Hace pocos minutos el sol la alcanzó y ella corrió su silla para resguardarse del calor. Se encuentra en el Centro Islámico, en la Avenida Intendente Bullrich 55, donde funciona uno de las postas de vacunación de la Ciudad. Ella se quiere aplicar el tercer refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, pero vino sin turno porque no pudo obtener uno a través de la web del gobierno porteño. Por eso hoy llegó acompañada por Cristina, la mujer que suele acompañarla en su casa, que está haciendo la fila por ella. Pero aún tienen un largo camino por delante, para los que llegan sin una cita reservada la espera es de alrededor de dos horas.

“Me di mi última dosis en mayo de este año y vi que están subiendo los casos, entonces quise venir a vacunarme para pasar las Fiestas más tranquila. Traté de sacar un turno, pero en la página no había disponibles. La verdad no creí que iba a haber tanta gente”, se lamenta Martínez.

Los vacunatorios estuvieron vacíos durante meses Fabián Marelli

Los casos de coronavirus están en aumento y los porteños, sobre todo las personas mayores de 50 años, volvieron a recuperar el interés por mantener su esquema de vacunación al día. Luego de meses en los que, según fuentes del ministerio de Salud de la Ciudad, los vacunatorios estuvieron casi vacíos, ahora se generó un efecto embudo por la alta demanda espontánea.

Según explicaron desde la cartera que dirige Fernán Quirós, en los vacunatorios hay dos filas, una para aquellos que llegan con una cita reservada y otra para los que no tienen turno. Y, frente a la fiebre por vacunarse que se desencadenó hace pocos días, indicaron que van a seguir ampliando la capacidad de los vacunatorios para poder absorber la demanda espontánea. Por otro lado, entregarán bebidas frías para las personas mayores que estén aguardando para vacunarse.

En los vacunatorios hay una fila para aquellos que sacaron un turno previo y otra para la demanda espontánea Ricardo Pristupluk

“Arrancamos la vacunación con el tercer refuerzo [quinta dosis] para los grupos priorizados con turno previo, pero desde que los casos empezaron a subir empezó a crecer la demanda espontánea y decidimos vacunar a aquellos que llegaban sin turno pero cumplían con los requisitos para aplicarse el tercer refuerzo. Por eso empezamos a levantar la capacidad de vacunación de toda la red de vacunatorios, red que estaba frenada porque casi nadie se iba a vacunar. Hubo un cambio abrupto y por eso estamos tomando medidas en consecuencia”, describieron desde el Ministerio de Salud de la Ciudad.

¿Quién puede darse la quinta dosis entonces? Todos los que hayan transitado 120 días o más desde su segundo refuerzo –o cuarta dosis si las dos primeras fueron de Sinopharm– podrán asistir a un vacunatorio para aplicarse el tercer refuerzo. Como señalaron fuentes de la cartera sanitaria porteña, se seguirá atendiendo a los que consigan turno y a aquellos que vayan sin cita previa. En los vacunatorios de la ciudad se está aplicando, sobre todo, la vacuna de Moderna, aunque también hay un remanente de vacunas de Pfizer.

En los últimos meses se redujeron los centros de vacunación por la poca demanda Ricardo Pristupluk

Estela Gianotti, de 77 años, también se encuentra haciendo la fila en el Centro Islámico. Dice que ella suele pasar las Fiestas con su familia en la Costa Atlántica y quiere viajar lo más protegida posible. Lamenta no haberse enterado antes de que el tercer refuerzo estaba disponible, decisión que anunció el Consejo Federal de Salud (Cofesa) a principios de este mes.

“Ni me enteré y, ahora, como subieron los casos, me pareció prudente volver a vacunarme. La última me la di en abril de este año. Llamé al 147 pero estaba colapsado, al igual que la web, entonces no me quedó otra que venir y esperar. Presumía que iba a haber fila, pero no tanta”, describe Gianotti.

Suba de casos

La semana pasada las autoridades sanitarias informaron que se detectaron 3323 nuevos contagios, lo que representa un aumento del 50,4% respecto de lo informado una semana atrás. Este incremento se registra en el área metropolitana de Buenos Aires, en donde se concentraron buena parte de los 2844 positivos de la Ciudad y la Provincia. Sin embargo, el país está lejos de aquellos récords del año pasado, en donde hubo 150.000 infecciones en 24 horas.

Por parte del Ministerio de Salud de la Provincia, indicaron a este medio que las infecciones de coronavirus se encuentran en aumento por tercera semana consecutiva. En la última semana se registraron 1205 casos, lo que equivale a un promedio diario semanal de 172 casos. Esto representa un aumento del 105% con respecto a la semana pasada en la que hubo 588 casos (promedio diario 84 casos). Sin embargo, el número de internados continúa en descenso en todas las edades.

Mientras que desde el ministerio a cargo de Fernán Quirós, señalaron que, del 21 al 27 de este mes, aumentó un 90% la demanda en los consultorios de febriles (exUFU, que este año se integraron a los hospitales), con respecto de la semana previa. Se está detectando, en orden, influenza B, A y Covid. Los positivos para SARS-CoV-2 subieron un 95% entre las dos últimas semanas.

En los vacunatorios, según agregaron, están reforzando la capacidad frente, también, a una mayor demanda. Hace dos semanas, concurrieron 13.084 personas, comparado con 7076 los siete días anteriores, de acuerdo con los datos que viene difundiendo la Ciudad.

Dónde vacunarse

En la provincia de Buenos Aires, los centros de vacunación, junto con los horarios, se pueden encontrar acá:

Mientras que en la ciudad de Buenos Aires, al menos por esta semana, las postas habilitadas son:

Club San Lorenzo (Avenida La Plata 1782)



Centro Islámico (Avenida Intendente Bullrich 55)



Colegio de Abogados (Avenida Corrientes 1441)



Detectar Devoto (Francisco Beiró 4629)



El Ministerio de Salud de la Ciudad (Avenida Amancio Alcorta 2100)



Excepto esta última sede, que funciona solo hasta el mediodía, el resto de los vacunatorios están abiertos de 8 a 16.45. Y los únicos que abren los fines de semana son el Centro Islámico y la sede del club San Lorenzo.