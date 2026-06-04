Fue masiva la marcha contra la violencia de género en el Congreso; Milei defendió el retiro del pliego de Michelli

Fue masiva la marcha contra la violencia de género en el Congreso. La movilización convocada por el colectivo Ni Una Menos, volvió a colmar la Plaza del Congreso y se replicó en distintas ciudades del país. La marcha tuvo lugar a días del femicidio de Agostina Vega, de 14 años, asesinada en Córdoba. En el documento que se leyó al cierre de la movilización, el colectivo exigió la renuncia del Ministro de Seguridad cordobés y del fiscal a cargo del caso.

Milei defendió públicamente por primera vez el retiro del pliego de Michelli en el Senado. El Presidente avaló un mensaje en las redes del exjuez Ricardo Manuel Rojas en el que se jacta de su poder para frenar la nominación de la aspirante a jueza. Michelli fue vetada por Milei por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó el caso Libra.

El Banco Central ya compró más de US$10.000 millones. Lo consiguió al sumar US$43 millones en la tercera rueda de junio y después de 100 jornadas con saldo positivo de intervenciones, en la que acumuló adquisiciones por 10.020 millones de dólares. De esta manera consiguió en menos de medio año cumplir con la meta “Piso” de compra de reservas internacionales que se habia fijado a mediados de diciembre para todo 2026.

Israel y Líbano acordaron un cese al fuego con la mediación de Estados Unidos. Los representantes de ambos países acordaron la creación de “zonas piloto” que estarán bajo el control del ejército libanés. El alto al fuego está supeditado al cese total de ataques por parte del grupo terrorista Hezbollah, proxy iraní, y la retirada de todos sus miembros del sur del país.

FIFA confirmó qué camisetas usarán las selecciones en todos los partidos de fase de grupos. Las selecciones que ya fueron campeonas utilizarán su indumentaria tradicional en su debut: por eso Argentina se va a presentar con la albiceleste frente a Argelia. Además, las camisetas tendrán parches referidos a logros individuales y colectivos, por ejemplo, uno que indique que el jugador debuta en el mundial. Los que hayan ganado la Bota de Oro, el Guante de Oro y el Balón de Oro también llevarán un reconocimiento en sus camisetas.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.