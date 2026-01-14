Fuego en el sur: dos asociaciones médicas advierten sobre los graves efectos de los incendios en la salud

Con los incendios que están arrasando los bosques patagónicos, desde hace más de una semana también se expande en el ambiente el humo con partículas y sustancias contaminantes de riesgo para la salud humana y animal. En las últimas horas, dos entidades profesionales salieron a pedir extremar los cuidados especialmente en los menores de cinco años, las embarazadas, los mayores de 65 años y la población en general con problemas respiratorios y cardíacos. Imágenes satelitales de agencias espaciales ya muestran cómo esa dispersión va más allá de los focos activos en la Comarca Andina que están intentando controlar los brigadistas.

“El material particulado (PM2.5 y PM10) y los gases emitidos por incendios forestales, como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, pueden viajar cientos de kilómetros y representar una amenaza sanitaria amplia”, señalaron este miércoles desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR).

Inhalarlos con la sobrecarga ambiental actual, según explicaron, expone irritación ocular, nasal y de garganta (lagrimeo, picazón y dolor), pueden agravarse condiciones respiratorias crónicas (asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC) y aumentar las infecciones respiratorias, la dificultad para respirar, la aparición de tos persistente y síntomas similares a la bronquitis.

Como también salió a alertar la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), las consecuencias de los incendios forestales pueden afectar sobre todo a los chicos, los mayores, las embarazadas y la población en general con problemas cardiovasculares y respiratorios.

Imágenes satelitales de las agencias espaciales de la Argentina, Europa y Estados Unidos muestran cómo columnas de humo con esas partículas y gases de la combustión van más allá de las hectáreas con fuego o que ya fueron arrasadas. Desde la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), con imágenes que analiza la Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas, indicaron a LA NACION que esas columnas se desplazaron el 9 pasado de oeste a este, hasta el mar, y al centro del país a los dos días. Este martes, volvieron a llegar a la costa argentina. Este miércoles, ya eran menos visibles. Es información que la Conae comparte con el Ministerio de Seguridad y organismos federales para manejo del fuego.

Las imágenes muestran las columnas de humo captadas por el satélite geoestacionario GOES-19 alrededor de las 9 en una combinación RGB que permite destacarlas en un tono gris que difiere de las nubes observadas en color blanco

Con otras 16 provincias con un nivel de alerta de incendios forestales “potencialmente explosivo o extremadamente crítico”, como citó la AAMR a partir de datos combinados del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio Meteorológico Nacional, el riesgo respiratorio asociado puede ser geográficamente mucho mayor.

“Distintas provincias, incluidas Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, se encuentran bajo alerta por riesgo extremo de incendios o han tenido focos activos durante las últimas semanas. Las columnas de humo que generan estos incendios no permanecen únicamente en las zonas rurales o forestales. Informes oficiales recientes confirman que el humo ha llegado incluso a las ciudades, reduciendo la visibilidad y deteriorando la calidad del aire de regiones densamente pobladas”, indicaron.

Para la SAP, el escenario actual está siendo “particularmente grave” por el tiempo que puede demorar el humo en desaparecer y, justamente, por las distancias que puede viajar, aun poblaciones que no están cerca de los incendios.

“Las partículas PM2.5, son tan pequeñas que no se ven a simple vista, pero tienen la capacidad de alojarse en los pulmones y atravesar las barreras celulares, pudiendo afectar también al sistema cardiovascular. El cuerpo reacciona como si estuviera siendo invadido por una amenaza, activando respuestas inmunológicas que en personas con enfermedades de base pueden tener consecuencias severas”, explicó Anahí Krüger, miembro del Comité de Neumonología de la SAP.

Esta imagen tomada el 9 de enero pasado muestra columnas de humo viajando del oeste al este y llegando hasta el mar

Aun cuando ambas entidades aclararon que toda la población puede por igual tener alguna complicación asociada con el humo de los incendios forestales, resaltaron las advertencias para tomar cuidados en los grupos en los que esos efectos pueden diferir. “Inclusive en personas sanas, pueden producir síntomas como tos, dificultad para respirar o dolor de cabeza. En los niños, los efectos pueden ser más graves, ya que su sistema respiratorio está en desarrollo y consumen más aire por kilo de peso que los adultos”, señaló, a través de un comunicado de la entidad, Marisa Gaioli, que integra el Comité de Salud Infantil y Ambiente de la SAP.

La entidad que nuclea a los pediatras también puso foco en las “consecuencias indirectas” que tienen desastres de la magnitud de los incendios forestales. “Interrupción de servicios médicos, desplazamientos forzados, escasez de alimentos y agua potable y afectación a la salud mental por el estrés, el miedo o la pérdida de bienes”, enumeraron. De ahí que, desde la SAP, insistieron en la necesidad que tiene “contar con planes de prevención y respuesta rápida frente a este tipo de eventos”, ya sea para la atención de síntomas físicos como emocionales.

Los incendios

Con mucha actividad en los cerros Epuyén y Coihue, el incendio que se desató hace nueve días en Puerto Patriada, Chubut, permanece activo. Hoy, el ingreso de un frente frío genera ráfagas de hasta 40 km/h y eso hace que los alrededores de Epuyén estén cubiertos de humo.

El trabajo de los combatientes se concentra en el cerro Epuyén, sobre la margen oeste del lago homónimo, en un sector denominado Bahía Las Percas y La Condorera. Para controlar el avance del fuego, los brigadistas son trasladados hasta allí en embarcaciones: deben caminar dos horas hasta el lugar de los focos activos. Ayer algunos pudieron ser helitransportados. Para esta tarde y hasta la medianoche se esperan lluvias, con un acumulado de entre 4 y 12 mm. A su vez, el otro flanco donde el fuego mantiene alta actividad es el cerro Coihue. Allí, las llamas avanzan hacia el este. Los medios aéreos operan cuando las condiciones lo permiten.

En tanto, pobladores de Epuyén impulsan un pronunciamiento público que denuncia el uso del racismo como estrategia para evadir la responsabilidad política frente a los incendios forestales en la Patagonia. “Ante los incendios que afectan a El Hoyo y Epuyén, expresamos nuestro rechazo a las declaraciones del gobernador Ignacio Torres y de autoridades del gobierno nacional, quienes atribuyeron de manera inmediata y sin pruebas la supuesta intencionalidad de los hechos a integrantes del pueblo mapuche. Estas acusaciones no son nuevas: se repiten frente a cada incendio forestal sin que exista hasta hoy una sola condena ni avances reales en las investigaciones”, señalaron. Y sumaron: “Acusar sin pruebas no apaga el fuego: solo encubre la inacción y profundiza la injusticia”.

Cinco consejos ante la presencia de humo

Evitar la exposición directa, en especial si se está en un grupo de riesgo (chicos, mayores de 65, población con asma, EPOC o enfermedades cardíacas).

Mantener las puertas y las ventanas cerradas para que no ingrese el humo al interior de hogares, lugares de trabajo u otros sitios de permanencia.

Utilizar aire acondicionado con la entrada de aire exterior cerrada (modo recirculación) y mantener limpios los filtros.

No fumar ni encender fuentes de combustión (velas o chimeneas) en interiores o lugares cerrados.

Evitar actividades al aire libre, sobre todo ejercicio intenso mientras no se disipe el humo.

Salir, si es necesario, con mascarillas adecuadas (tipo N95/FFP2). Los barbijos de tela o quirúrgicos, de acuerdo con las entidades, no protegen frente a la mayoría de las sustancias contaminantes finas del humo.

Con la colaboración de Paz García Pastormerlo (desde San Carlos de Bariloche)