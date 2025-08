Fuegos, vinos y buena música. A falta de nieve, un centro de esquí se reinventa y desarrolla actividades para todo el año

MENDOZA.- Por la falta de nieve, ya sobre el cierre de la temporada invernal, uno de los sitios icónicos del paisaje mendocino, que viene de atravesar un largo proceso de cambio de manos, busca dar pelea. Se trata de Penitentes Park, el histórico centro de esquí que empezó a mutar a parque de montaña para contrarrestar los efectos de la escasez de precipitaciones, además de evidenciar, en los últimos años, un importante deterioro en sus instalaciones.

Así, con algunas demoras, el complejo, que sigue con los medios de elevación inactivos y que promete recuperarse con fuerza para el año que viene, pretende ofrecer distintas actividades para disfrutar de una jornada entre los cerros. El objetivo es sostener la propuesta durante el año. Hasta ahora, el problema viene siendo la poca acumulación de nieve, más allá de tener activos desde principio de julio un restaurante y los sanitarios, ya que no se puede practicar ni trineo o culipatín.

De esta manera, pasado el receso invernal en todo el país, hubo otro puntapié inicial que se pudo dar este sábado con una “fiesta” gratuita para los mendocinos, a la que asistieron cientos de personas, que pudieron disfrutar de gastronomía entre fuegos, degustación de vinos y música, con DJ set.

Ya al final de las vacaciones de invierno, y ante la falta de nieve, Penitentes Park avanza en propuestas turísticas que puedan desarrollarse todo el año

“Es un evento que armamos para venir a pasar el día. Pusimos cinco ómnibus de doble piso, con más de 250 personas, además de quienes vienen en sus vehículos. Por la falta de nieve y la dificultad para hacer actividades, decidimos avanzar con este tipo de encuentros de tipo social”, contó a LA NACIÓN Pablo García, uno de los socios de la firma Grupo Mapsa SA, que se quedó con la concesión por 20 años. Se mostró expectante por la convocatoria y lo que pueda ocurrir en las próximas semanas. Ya tuvieron el permiso precario el año pasado, incluso con algo más de nieve, y habilitaron una pista de patinaje sobre hielo, que este año quedó trunca por falta de tiempo.

Otros atractivos

Sin dudas, la ausencia del atractivo blanco en las laderas de las montañas no deja de preocupar al sector, que se vio imposibilitado de ofrecer más servicios durante el receso escolar. “Realmente actividades no hay porque no tenemos nieve. En julio estaba abierto el restaurante, la playa de estacionamiento y los baños. Nos dieron la licitación y a los días empezaban las vacaciones de invierno. De hecho, nos demoramos unos días en abrir. Pero, atractivos, nada, por la falta de nieve”, expuso el empresario, quien además tiene a su cargo Potrerillos Park, Villavicencio Park y un proyecto en la costa norte del perilago del Dique Potrerillos.

“No es un sueño ni un recuerdo. Es trabajo real, compromiso y pasión por la montaña. Detrás de cada mejora, hay un equipo que cree en el potencial de este lugar único. El mismo Penitentes que todos recordamos. El que nos marcó con sus paisajes, su nieve, su energía. El que queremos ver brillar, con todo lo que se merece. Estamos trabajando para que Penitentes esté a la altura de su historia. Y preparado para todo lo que viene. Esto recién empieza. Y lo que viene, es increíble”, es el mensaje que dejan amplificar los nuevos adjudicatarios del complejo, sabiendo que la falta de nieve vuelve a ser una barrera importante para avanzar. Por eso, empiezan a tejer estrategias para que el sitio pueda revivir con otras propuestas y alternativas, y tenga visitas durante todo el año.

“Es la finalización de un proceso, que duró muchos años, para regularizar todo. Es importante que hoy una empresa mendocina tome las riendas por lo que se espera que crezca mucho este espacio”, explicaron a LA NACIÓN desde el gobierno provincial, atentos a que los nuevos responsables del complejo puedan avanzar también con la propuesta de infraestructura, para recuperar incluso los medios de elevación y las pistas, que recién podrían estar en funcionamiento pleno el año que viene.

Penitentes es sinónimo de diversión en la nieve, de naturaleza y de aventuras en familia. Ubicado a 180 kilómetros de la capital provincial, camino a Chile, lo que demanda dos horas de viaje, es una parada obligada para disfrutar de una jornada en contacto con la nieve. Claro está que esta temporada, como ya ha ocurrido en años anteriores, las precipitaciones níveas se tomaron vacaciones, poniendo en riesgo el negocio en los principales centros invernales del país.

De expropiado a reactivado

Curiosamente, en los últimos días, aunque no fueron suficientes, se produjeron algunas nevadas, lo que permitió darle un marco más nostálgico e histórico a este emblemático paraje, un clásico de los mendocinos que llegó a verse abandonado, en medio de idas y vueltas, ya que estuvo en el centro de un proceso de expropiación y licitación para su reactivación como centro turístico y deportivo. Luego de la quita oficial de los terrenos a la empresa Penitentes SA, de la familia Frugoni, en medio de peleas judiciales, se abrió un proceso para otorgar el manejo del complejo, que quedó en manos de Mapsa Group para las próximas dos décadas.

Música, gastronomía y diversión a falta de nieve; los jóvenes igual disfrutan de Penitentes

Tras la concesión, el megaproyecto de Penitentes Park, que en su mayoría verá la luz en los años venideros, incluye la refuncionalización de la cabaña gastronómica para uso en drugstore, puesta en funcionamiento del rental de ski, restauración de oficinas de administración, construcción de área recreativa, construcción de restaurante, restauración de restaurante existente, puesta en funcionamiento y ampliación de playa de estacionamiento, construcción de bodega y restaurante con viñedos en altura, construcción de área para eventos al aire libre, refuncionalización de inmueble conocido como herradura para su uso gastronómico, construcción de baños públicos con capacidad para 29 personas, construcción de centro comercial y de alojamiento de 2.500 metros cuadrados a desarrollarse en 3 niveles, construcción de un parador de motorhomes y puesta en marcha de la hostería.