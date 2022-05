Fuerte salto: informan casi el doble de casos de Covid que la semana anterior

El informe semanal de casos de Covid en la Argentina da cuenta de una situación de incremento en los contagios que se consolida con el transcurso del tiempo. El reporte de hoy de nuevos infectados contabilizados en los últimos siete días registró casi el doble que los anunciados semana anterior: 33.989 contra los 17.646 del domingo anterior, un 92,61% más.

En cuatro semanas, los contagios pasaron de 8387 a 33.989, lo que significa un incremento del 305,25% desde el 17 de abril, cuando el Ministerio de Salud de la Nación comenzó a emitir los reportes semanales.

El de hoy constituye un fuerte salto en la tendencia con una diferencia de 16.343 contagiados desde el anterior registro. La semana pasada, el incremento de infectados había sido del 54% sobre el informe previo. “Este virus no se puede eliminar y mucho menos, erradicar, porque la enfermedad no nos da inmunidad de por vida y la vacuna requiere refuerzos”, remarcó hoy Carla Vizzotti, la titular de la cartera sanitaria nacional. “No hay ninguna posibilidad de que no haya Covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad”, argumentó la funcionaria.

Estabilidad en las internaciones

Si bien la suba de los casos de Covid contabilizados durante los últimos siete en todo el país es fuerte, el incremento no afectó directamente ni la ocupación de camas de terapia intensiva para todas las patologías –permaneció estable en un 41,2%– ni la cantidad de personas internadas con esa enfermedad. Mientras la semana anterior eran 295 pacientes, hoy fueron comunicados 300.

El informe semanal del Ministerio de Salud nacional indicó que se notificaron 47 fallecidos por Covid en la suma de todas las provincias. Hace una semana, el reporte había mencionado 76 decesos.

Durante la última semana murieron 33 personas en la provincia de Buenos Aires, seis en la Capital, una en Mendoza, dos en Neuquén, una en Río Negro, una en Salta y tres en Santa Fe.

Con estos últimos datos, la cantidad total de contagiados desde el inicio de la pandemia ascendió a 9.135.308, mientras que la cifra de muertes se elevó a 128.776.