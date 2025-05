¿Funcionan el subte y el tren este martes 6 de mayo?

Este martes 6 de mayo hay paro de colectivos. Se trata de una medida de fuerza que lleva adelante la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional por 24 horas con motivo de un reclamo salarial. Ante esta situación, los usuarios buscan alternativas para viajar en esta jornada. Es así que surge la pregunta de cómo funcionan el subte y los trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Como esta la situacion en Constitucion por el paro de colectivos

¿Funciona el subte este martes 6 de mayo?

Todas las líneas del subte ofrecen sus servicios este martes 6 de mayo. A continuación, este es el estado de funcionamiento de cada una de ellas esta mañana:

Línea A: normal.

Línea B: normal.

Línea C: normal.

Línea D: normal.

Línea E: normal.

Línea H: normal.

Premetro: normal.

A partir de ayer está disponible una aplicación de Emova, la concesionaria de la red de subte de Buenos Aires, que ofrece la posibilidad de chequear el estado del servicio, tanto de la ruta como de la estación, y la verificación de los horarios del primer y último tren de cada línea. “Está ideada con el objetivo de que los usuarios tengan a disposición un nuevo canal, claro y sencillo, con información del servicio en tiempo real”, dice el comunicado oficial. De esa forma, los usuarios pueden tener más previsibilidad en los horarios de sus viajes.

¿Funciona el tren este martes 6 de mayo?

Hay trenes este martes 6 de mayo @taisetsukuzure

Los trenes del AMBA también funcionan durante toda la jornada. Este es el estado del servicio de cada una de las líneas, de acuerdo a Trenes Argentinos:

Roca: normal.

Sarmiento: normal. El ramal Merlo - Lobos circulan con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras, y los del servicio Moreno - Mercedes tienen un nuevo cronograma de horarios por obras de renovación de vías.

Mitre: el servicio L. L. Suárez - Retiro circula con demoras por problemas técnicos. En tanto, el ramal Tigre circula con recorrido limitado entre Retiro y Victoria , además de que los primeros y últimos trenes salen con modificaciones por obras de renovación.

, además de que los primeros y últimos trenes salen con modificaciones por obras de renovación. San Martín: con demoras por problemas técnicos.

Belgrano Sur: normal.

Tren de la Costa: normal.

Qué líneas de colectivos no funcionan por el paro

En principio, más 300 líneas cuyos trabajadores están afiliados a la UTA serán parte del paro de colectivos. Entre las líneas afectas desde las cero horas de este martes 6 de mayo se encuentran: 22, 114, 129, 143, 145, 148, 159, 219, 300, 338, 372, 382, 383, 406, 500, 584, 603, 619 y 620.

Por su parte, las líneas que pertenecen a la empresa DOTA, que habitualmente suelen funcionar aunque haya una medida de fuerza, circulan con normalidad y sin reducción de recorrido. Por su parte, Metropol detalló que sus líneas prestan servicios esta jornada.

El comunicado oficial de Metropol sobre el paro de colectivos de este martes 6 de mayo

El motivo principal de la medida de fuerza que impulsa la UTA es por un reclamo de mejoras salariales para los choferes de colectivos. En un intento de desactivar el cese de actividades, el Gobierno convocó a los representantes gremiales y a las cámaras empresariales. Desde el sindicato buscaban que se les mejorara la oferta hecha la semana pasada, cuando les ofrecieron por los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio un incremento remunerativo de menos del 6% a pagarse a partir del mes de junio. Y con ello se ofrecieron sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo; $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y este martes no hay servicio de colectivos.

Comunicado de la UTA por el cual ratificó el paro de colectivos de este martes 6 de mayo UTA

A través de un comunicado, la UTA detalló que la negociación paritaria “se inició en el mes de febrero pasado” y hasta la fecha solo hubo ofrecimientos por debajo de la inflación. Y agregó: “Queremos desmentir el comunicado estatal, ya que en ningún momento se pretendió un aumento salarial del 40%. La posición de UTA no es caprichosa, ni extorsiva como nos pretenden calificar, queremos un salario digno, en línea con la inflación, acorde a las tareas que desarrollamos diariamente”.

“No se puede tolerar llevar adelante negociaciones con ofrecimientos que impliquen una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, afectando gravemente nuestros ingresos”, continúa el documento y ratificó el paro. Finalmente, concluyó: “Una vez más los trabajadores todos juntos, sin distinciones, vamos a defender”.