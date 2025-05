Subtes: presentaron una aplicación móvil con información del servicio en tiempo real

Gracias al desarrollo de las aplicaciones móviles, los usuarios de varios medios de transporte públicos pudieron tener más previsibilidad en los horarios de sus viajes. Aunque algunas ya están cumpliendo más de 10 años en el mercado, como la de Trenes Argentinos, otras están recién viendo la luz, como el caso de la nueva app de Emova, la concesionaria de la red de subte de Buenos Aires.

La empresa acaba de presentar su propia aplicación para dispositivos móviles, “ideada con el objetivo de que los usuarios tengan a disposición un nuevo canal, claro y sencillo, con información del servicio en tiempo real”, dice el comunicado oficial.

La nueva app del subte

Entre sus principales funciones destacan la posibilidad de chequear el estado del servicio, tanto de la ruta como de la estación, y la verificación de los horarios del primer y último tren de cada línea. En la pestaña catalogada como “Horarios”, justamente, los usuarios podrán repasar estos para días hábiles, sábados, y domingos y feriados, por ejemplo.

Además, en la pestaña “Mapa” se puede ver el recorrido de las seis líneas de subte, cada una con su color característico, y del premetro. Al igual que en varias aplicaciones del estilo, también está la posibilidad de guardar direcciones, en “Agregar casa” o “Agregar trabajo”, y otras favoritas. Al personalizar las notificaciones, los usuarios podrán recibir información de acuerdo con la línea y los horarios en que utilizan el subte, “con la finalidad de optimizar los tiempos de viaje”.

A pesar de esto, cabe destacar que no se estipulan horarios específicos de llegada a la estación: según confirmaron fuentes de Emova a este medio, “el subte no tiene horarios por formación, no es como en el tren. Lo que sí figura es el horario de inicio, de finalización y el estado del servicio”.

Estación Constitución del subte vacía por el paro general del 10 de abril de 2025 JUAN MABROMATA - AFP

En el destacado de los mapas también se puede acceder a instrucciones sobre cómo llegar a determinado destino, con un cálculo del tiempo de llegada y consejos para combinar medios de transporte (colectivos, subtes y a pie). Según la empresa, para esta información se prioriza el uso del subte y el estado de servicio “para encontrar la mejor ruta y así ahorrar tiempo en la planificación del viaje”.

Dentro del menú desplegable se accede a la atención al usuario, datos sobre las normas de seguridad y convivencia, y el acceso a trámites que se gestionan desde la web de la empresa, junto con novedades de interés, como pases y tarifas especiales.

El desarrollo de dicha aplicación se llevó a cabo con la colaboración de Ualabee, y ya está disponible para dispositivos Android e IOS en las tiendas de los teléfonos celulares, bajo el nombre de Emova.