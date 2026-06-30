Gabriel Rolón, psicólogo: “Siempre va a costar si vale de verdad. Si algo es realmente importante para vos, el precio va a ser alto.”

El escritor y psicoanalista Gabriel Rolón en diálogo con LN+, sostuvo que la felicidad existe únicamente en la eternidad del aquí y ahora, un concepto que contrapone a las idealizaciones sobre el pasado o las esperanzas depositadas en un futuro incierto.

“Siempre va a costar si vale de verdad. Si algo es realmente importante para vos, el precio va a ser alto”, afirmó Rolón, rememorando el nivel de exigencia que sus padres le transmitieron desde su infancia para alcanzar sus metas, cuando soñaba con ser músico.

“Si vos querés un placer chiquito, te va a doler poco y el precio va a ser barato, pero si quieres algo que justifique tu vida te va a costar y allí mismo en ese precio que uno recorre creo que está la gracia de haber pasado por la vida”, remarcó

El recuerdo como un “tesoro” que editamos

Durante la charla, Rolón explicó que la memoria ocupa un lugar “particular y enigmático”, porque allí las personas guardan aquello que perdieron “para que no se lo lleve la muerte para siempre”.

Sin embargo, señaló que esos recuerdos no siempre permanecen intactos. “Hacemos como una edición, un photoshopeo de los recuerdos”, describió. Según indicó, con el paso del tiempo las personas tienden a idealizar ciertos momentos, vínculos o etapas de la vida.

“Nuestros padres que ya no están se transforman en personas por ahí más nobles de lo que fueron, más sensibles. Nuestra infancia también se puede transformar en lugares más bellos”, explicó.

Para el psicólogo, el problema aparece cuando alguien queda demasiado aferrado a esa reconstrucción del pasado y deja de trabajar en la posibilidad de construir felicidad en el presente.

Gabriel Rolón (Foto: Redes Sociales)

“Lo que fue ya está perdido”

En ese sentido, Rolón remarcó que es válido reconocer momentos felices del pasado, pero recordó que “lo que fue ya está perdido”. Según afirmó, esos recuerdos continúan teniendo valor porque dan sentido a la vida y permiten comprender el camino recorrido, los esfuerzos y los vínculos construidos.

Aun así, planteó que no deberían impedir la búsqueda de bienestar actual. “No nos bajemos de la vida antes de tiempo”, afirmó.

El especialista sostuvo que muchas veces las personas viven enfocadas en alcanzar una felicidad futura o en añorar una felicidad pasada, pero dejan de experimentar el presente. “Intentemos algo aquí, ahora”, resumió.

Rolón destacó la importancia de vivir en el presente shutterstock - Shutterstock

La felicidad presente y los proyectos futuros

Finalmente, Rolón destacó que los proyectos y los sueños siguen siendo fundamentales para la vida. Por eso aclaró que no cuestiona a quienes esperan una felicidad futura, sino que advierte sobre el peligro de postergar permanentemente la posibilidad de sentirse bien en el presente.

“Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”, concluyó, al señalar que los recuerdos y las experiencias moldean a cada persona, pero no determinan por completo su capacidad de construir una felicidad posible en el aquí y ahora.