Galeón español: se hundió en 1708 y ahora lograron identificar los tesoros que escondía

BOGOTÁ.- Las nuevas imágenes del galeón San José –el barco español hundido frente a las costas de Cartagena de Indias en 1708–, reveladas ayer por el gobierno de Colombia, muestran una vajilla china casi intacta, un par de lingotes de oro, cientos de monedas de ocho reales, varios cañones fabricados en Sevilla en 1665, espadas, vasijas, maletas y muchos otros pequeños tesoros de la época, desconocidos hasta ahora. En las grabaciones de las profundidades del mar Caribe, cerca de Cartagena, donde están enterrados los restos del barco, también se ven peces de distintas especies, cangrejos, moluscos y corales que conviven al lado del codiciado botín, que hasta ahora no ha podido ser rescatado debido a problemas jurídicos internacionales relacionados con la propiedad del barco.

En una rueda de prensa desde la Casa de Nariño, sede de la presidencia, el presidente de la República, Iván Duque, ha afirmado que los hallazgos fueron posibles gracias a un equipo de grabación de última tecnología que permitió descender a más de 1000 metros de profundidad, acercarse con mucha precisión hasta los distintos rincones del galeón y tomar imágenes de altísima calidad con el fin de documentar y proteger el patrimonio encontrado.

Duque, además, ha explicado que se descubrieron dos nuevas embarcaciones en la misma zona donde está enterrado el San José. “Una de ellas pertenece al período colonial y la otra correspondería al republicano”, ha explicado el presidente. Y ha añadido que es posible que en las próximas exploraciones se encuentren, al menos, otros 10 barcos similares en lugares cercanos.

“En los últimos años, hicimos adquisiciones de equipos para llegar a la profundidad del mar y obtener las mejores imágenes que permiten proteger la integridad del tesoro y hacer monitoreos permanentes para que todo esté conservado y protegido hasta cuando se pueda hacer la extracción”, ha explicado el presidente.

El galeón San José zarpó de España en 1706 junto con otros barcos con destino al mar Caribe y llegó a Cartagena después de un mes de navegación. Dos años después, en 1708, salió de Cartagena hacia Panamá cargado con lingotes, monedas de oro y plata, valoradas en 11 millones de pesos en la época. La flota fue atacada por buques ingleses y se hundió cerca a la isla de Barú, a pocos kilómetros de Cartagena, en el mar caribe colombiano. Los restos del galeón fueron descubiertos el 27 de noviembre de 2015 por investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), la Armada Nacional de Colombia.

En la presentación de las imágenes inéditas también han participado el ministro de Defensa, Diego Molano; el almirante Gabriel Pérez Garcés, comandante de la Armada Nacional; y el director de la Dimar (Dirección General Marítima y Portuaria), José Joaquín Amézquita. El ministro Molano ha explicado que esta expedición permite asegurar “con total certeza” que se entregará intacto el tesoro del galeón San José al próximo gobierno. “En estas campañas de observación se emplearon equipos de alta tecnología y herramientas informáticas para el procesamiento de datos y la comprobación del estado del naufragio”, ha dicho el ministro.

El almirante Pérez, por su parte, ha anunciado que durante los años anteriores se hicieron cuatro expediciones que permitieron saber que el área del galeón estaba intacta, ajena a la intervención del hombre. “Ahora, con estas nuevas tecnologías logramos comprobar que todo está en su sitio y pudimos llegar más cerca de lo que nadie antes había llegado”. El comandante de la Armada ha asegurado que, además de los equipos, fue necesaria la adquisición de capacidades técnicas para utilizar el vehículo operado remotamente y de los conocimientos de un grupo interdisciplinar de especialistas colombianos con altos estándares de seguridad y conservación de este tipo de patrimonio.

Nelson Freddy Padilla, autor del libro El galeón San José y otros tesoros, explica que el anuncio es importante porque “se muestran imágenes nuevas de la zona de los naufragios”. Sin embargo, para Padilla, el problema es que el gobierno no da información precisa ni suficiente y deja muchas preguntas en el aire: “¿Cuándo se grabaron los videos?, ¿qué equipos se utilizaron?, ¿qué empresa va a hacer el rescate de todos esos bienes?”, se pregunta el investigador. Y concluye: “Pasan los años y no se soluciona de fondo el tema de las decenas de galeones hundidos que hay en mares colombianos. No hay un plan científico serio para sacarlos y poner al servicio de la de la cultura todo ese conocimiento”.

Juan Miguel Hernández Bonilla

