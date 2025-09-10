Gastritis: cómo se detecta y contagia, y cuáles son los peligros de consumir antiinflamatorios

La gastritis es una enfermedad muy común que se origina por la inflamación de la mucosa del estómago. En algunos casos, puede llevar a complicaciones más graves, como úlceras o incluso tumores, si no se atiende a tiempo o se subestima.

El cardiólogo, Jorge Trataglione, explicó en los estudios de LN+ sus causas y síntomas, y recomendó ciertas hábitos en la dieta para gozar de un estómago sano.

Gastritis

Una de las razones más frecuentes de la gastroenteritis es la infección por la bacteria Helicobacter pylori: “Se transmite intrafamiliar, es contagiosa y hay que tratarla inmediatamente porque esto puede generarte gastritis y después un cáncer de estómago”, advirtió el médico.

En esa línea, resaltó que otros factores que contribuyen a desarrollar este cuadro son el estrés crónico y el consumo excesivo de alcohol.

Síntomas

Tartaglione, además, enumeró algunos de los síntomas que incluyen:

Dolor, ardor o hinchazón en la parte alta del abdomen.

Saciedad rápida.

Náuseas o vómitos.

En algunos casos puede no dar síntomas.

Anemia.

Dolor que no calma.

Pérdida de peso sin explicación.

En ese sentido, el doctor enfatizó: “Nosotros, los cardiólogos, estamos muy atentos a esto porque a veces se confunde con el dolor precordial, de pecho”.

Sobre el final de la entrevista, recomendó evitar ingerir píldoras sin la consulta de un especialista y no subestimar el dolor de panza.

“No te automediques. Es muy importante. Las complicaciones de una gastritis pueden ser la úlcera gástrica y el sangrado en la materia fecal. Suspendé el consumo excesivo de antiinflamatorios, como ibuprofeno y paracetamol, porque puede generarte una gastritis”, advirtió.

Y concluyó con una invitación a incorporar una dieta sana sin alimentos picantes, fritos y abuso del café.