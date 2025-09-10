Gastritis: cómo se detecta y contagia, y cuáles son los peligros de consumir antiinflamatorios

El doctor Jorge Tartaglione, explicó, en los estudios de LN+, los síntomas de esta enfermedad y aconsejó evitar los alimentos picantes, fritos y el consumo excesivo de café para tener un estómago sano
La gastritis es una enfermedad muy común que se origina por la inflamación de la mucosa del estómago. En algunos casos, puede llevar a complicaciones más graves, como úlceras o incluso tumores, si no se atiende a tiempo o se subestima.
El cardiólogo, Jorge Trataglione, explicó en los estudios de LN+ sus causas y síntomas, y recomendó ciertas hábitos en la dieta para gozar de un estómago sano.
Una de las razones más frecuentes de la gastroenteritis es la infección por la bacteria Helicobacter pylori: “Se transmite intrafamiliar, es contagiosa y hay que tratarla inmediatamente porque esto puede generarte gastritis y después un cáncer de estómago”, advirtió el médico.
En esa línea, resaltó que otros factores que contribuyen a desarrollar este cuadro son el estrés crónico y el consumo excesivo de alcohol.
Síntomas
Tartaglione, además, enumeró algunos de los síntomas que incluyen:
- Dolor, ardor o hinchazón en la parte alta del abdomen.
- Saciedad rápida.
- Náuseas o vómitos.
- En algunos casos puede no dar síntomas.
- Anemia.
- Dolor que no calma.
- Pérdida de peso sin explicación.
En ese sentido, el doctor enfatizó: “Nosotros, los cardiólogos, estamos muy atentos a esto porque a veces se confunde con el dolor precordial, de pecho”.
Sobre el final de la entrevista, recomendó evitar ingerir píldoras sin la consulta de un especialista y no subestimar el dolor de panza.
“No te automediques. Es muy importante. Las complicaciones de una gastritis pueden ser la úlcera gástrica y el sangrado en la materia fecal. Suspendé el consumo excesivo de antiinflamatorios, como ibuprofeno y paracetamol, porque puede generarte una gastritis”, advirtió.
Y concluyó con una invitación a incorporar una dieta sana sin alimentos picantes, fritos y abuso del café.
