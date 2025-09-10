LA NACION

Gastritis: cómo se detecta y contagia, y cuáles son los peligros de consumir antiinflamatorios

El doctor Jorge Tartaglione, explicó, en los estudios de LN+, los síntomas de esta enfermedad y aconsejó evitar los alimentos picantes, fritos y el consumo excesivo de café para tener un estómago sano

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
El consumo de café puede exacerbar los síntomas
El consumo de café puede exacerbar los síntomas

La gastritis es una enfermedad muy común que se origina por la inflamación de la mucosa del estómago. En algunos casos, puede llevar a complicaciones más graves, como úlceras o incluso tumores, si no se atiende a tiempo o se subestima.

El cardiólogo, Jorge Trataglione, explicó en los estudios de LN+ sus causas y síntomas, y recomendó ciertas hábitos en la dieta para gozar de un estómago sano.

Gastritis
Gastritis

Una de las razones más frecuentes de la gastroenteritis es la infección por la bacteria Helicobacter pylori: “Se transmite intrafamiliar, es contagiosa y hay que tratarla inmediatamente porque esto puede generarte gastritis y después un cáncer de estómago”, advirtió el médico.

En esa línea, resaltó que otros factores que contribuyen a desarrollar este cuadro son el estrés crónico y el consumo excesivo de alcohol.

Síntomas

Tartaglione, además, enumeró algunos de los síntomas que incluyen:

  • Dolor, ardor o hinchazón en la parte alta del abdomen.
  • Saciedad rápida.
  • Náuseas o vómitos.
  • En algunos casos puede no dar síntomas.
  • Anemia.
  • Dolor que no calma.
  • Pérdida de peso sin explicación.

En ese sentido, el doctor enfatizó: “Nosotros, los cardiólogos, estamos muy atentos a esto porque a veces se confunde con el dolor precordial, de pecho”.

Sobre el final de la entrevista, recomendó evitar ingerir píldoras sin la consulta de un especialista y no subestimar el dolor de panza.

“No te automediques. Es muy importante. Las complicaciones de una gastritis pueden ser la úlcera gástrica y el sangrado en la materia fecal. Suspendé el consumo excesivo de antiinflamatorios, como ibuprofeno y paracetamol, porque puede generarte una gastritis”, advirtió.

Y concluyó con una invitación a incorporar una dieta sana sin alimentos picantes, fritos y abuso del café.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Alerta naranja, complicaciones y clases suspendidas en Bariloche por el clima
    1

    “La nevada de los loros”: alerta naranja, complicaciones y clases suspendidas en Bariloche por el clima

  2. Qué es la fobia escolar, cómo identificarla y por qué hay cada vez más casos, según los especialistas
    2

    Síntomas limitantes: qué es la fobia escolar, cómo identificarla y por qué hay cada vez más casos, según los especialistas

  3. Cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes
    3

    Pasaportes con fallas: cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes

  4. Cómo saber si mi pasaporte argentino es defectuoso
    4

    Cómo saber si mi pasaporte argentino es defectuoso

Cargando banners ...