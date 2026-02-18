Graban por primera vez a un tiburón en las gélidas profundidades de la Antártida

Un grupo de científicos de la Universidad de Australia Occidental detectó un ejemplar de tiburón dormilón a casi 500 metros de profundidad en las gélidas aguas de la Antártida. El hallazgo desafía las teorías científicas que negaban la presencia de los escualos allí.

El ejemplar de entre tres y cuatro metros de largo fue captado por las cámaras del Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre mientras nadaba cerca de las Islas Shetland del Sur.

“Bajamos allí sin esperar ver tiburones porque existe una regla general de que no existen en La Antártida”, afirmó Alan Jamieson, director de la investigación, quien comparó el tamaño del animal con el de un “tanque”.

Tiburón en La Antártida

El investigador contó además que lo descubrieron moviéndose en un entorno donde la temperatura del agua era de 1,27 grados Celsius, casi al punto de congelación.

Asimismo, señaló que no pudo encontrar registro de otro tiburón hallado en el océano Antártico.

En sintonía, Peter Kyne, biólogo de conservación de la Universidad Charles Darwin e independiente del centro de investigación, coincidió en que nunca antes se había documentado un tiburón tan al sur.

“Esto es genial. El tiburón estaba en el lugar correcto, la cámara estaba en el lugar correcto y obtuvieron estas imágenes estupendas. Es bastante significativo”, celebró.

En el video difundido en redes sociales se observa cómo el animal aparece sobre el lecho marino a una profundidad considerable. Jamieson explicó se mantenía en ese nivel porque era la capa más cálida entre varias apiladas unas sobre otras hasta la superficie.

El investigador involucrado en el hallazgo explicó también que fue posible gracias a las cámaras de investigación colocadas a esa profundidad que solo operan durante los meses de verano del hemisferio sur, de diciembre a febrero.

“El otro 75% del año, nadie está mirando en absoluto y por eso creo que, de vez en cuando, nos encontramos con estas sorpresas”, explicó Jamieson.

Existe una hipótesis de que el cambio climático y el calentamiento de los océanos podrían estar empujando a los tiburones hacia las aguas más frías del hemisferio sur. Sin embargo, hasta antes del descubrimiento, había datos limitados sobre cambios de distribución cerca de la Antártida debido a lo remota que es la región.

La comunidad científica cree por estas horas que los tiburones dormilones podrían llevar mucho tiempo en la Antártida sin que nadie lo notara, aunque sospechan que la población de la especie es escasa.

Tras el hallazgo, Jamieson espera que otros tiburones vivan a la misma profundidad, alimentándose de los cadáveres de ballenas, calamares gigantes y otras criaturas marinas que mueren y se hunden hasta el fondo.

Con información de AP