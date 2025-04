Grave choque en La Plata: tres personas resultaron heridas tras embestir un poste

Un conductor de 33 años perdió el control de su vehículo durante la madrugada del sábado y chocó contra un poste de alumbrado público en la localidad de Gonnet, partido de La Plata, dejando como saldo tres personas heridas. El hecho ocurrió a pocos metros de la estación del Tren Roca. Según indicó la fiscalía interviniente, el auto involucrado, un Peugeot 206 gris, circulaba a gran velocidad cuando su conductor intentó un sobrepaso, perdió el dominio del auto y se desvió hacia la plazoleta central, donde finalmente se estrelló contra la estructura metálica.

El siniestro activó una inmediata respuesta del Comando Patrullas La Plata, que fue alertado a través de una llamada al 911. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de tres personas en el vehículo: el conductor y dos acompañantes, de 29 y 30 años respectivamente.

Personal médico del SAME llegó minutos después y trasladó a los tres hombres al Hospital San Roque de Gonnet, donde fueron atendidos por lesiones que, según el parte oficial, no revisten gravedad y no ponen en riesgo sus vidas.

Imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el accidente vial.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 12 del Ministerio Público Fiscal. La investigación se centra ahora en determinar las causas exactas del accidente. Para ello, se solicitó el secuestro del vehículo para su peritaje técnico y se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad municipales que pudieran haber captado el momento previo al impacto. Las imágenes preliminares, divulgadas por medios locales, muestran que el conductor habría intentado una maniobra riesgosa al sobrepasar otro vehículo, momento en el cual perdió el control y se desvió hacia la zona peatonal contigua al Camino Centenario.

Por el momento, no se informó si se realizaron tests de alcoholemia o toxicológicos a los ocupantes del auto. Tampoco se difundieron detalles sobre la situación procesal del conductor, aunque continúa en libertad y a disposición de la fiscalía mientras se recolectan pruebas que permitan establecer si hubo negligencia, exceso de velocidad o fallas mecánicas.

El impacto dejó el vehículo con la carrocería completamente destruida. La ubicación del accidente, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal, especialmente en horario matutino, refuerza la preocupación por los riesgos en materia de seguridad vial en el área metropolitana de La Plata.

El caso se suma a una preocupante serie de incidentes similares que vienen ocurriendo en los primeros meses de 2025 en la región. Según datos oficiales, ya se contabilizan 18 personas fallecidas por accidentes viales en La Plata, Berisso y Ensenada en lo que va del año. Además, marzo se posicionó como el mes con mayor cantidad de siniestros fatales, y abril comenzó con cifras alarmantes, lo que genera inquietud entre las autoridades locales y organizaciones vinculadas a la seguridad vial.

La situación resulta aún más preocupante si se considera que en 2024 el promedio mensual de muertes por accidentes fue de 4,75, mientras que en lo que va de 2025 esa cifra escaló a 5,66, con proyecciones que sugieren un posible incremento en la siniestralidad si no se toman medidas correctivas.

