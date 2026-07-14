Guía de actividades gratis: uno por uno, los museos nacionales para visitar en las vacaciones de invierno 2026

Del 20 al 31 de julio comienzan las vacaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Este periodo, donde los más chicos tienen varios días libres, son claves para buscar actividades y estimular el tiempo de ocio.

A raíz de este intervalo escolar, la Secretaria de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, ofrece una amplia gama de propuestas para poder disfrutar en familia de distintas actividades, muchas de ellas sin costo y con tan solo un proceso de reserva de cupos.

Las actividades para las vacaciones de invierno

El itinerario, que se adapta a niños, adolescentes y adultos, invita al público a recorrer sus actividades que abarcan la historia, música, ciencia, literatura y otras ramas de la cultura nacional.

Las actividades para disfrutar las vacaciones de invierno 2026

Museo Histórico Nacional : ubicado en la calle Defensa al 1600 se realizarán actividades lúdicas relacionadas con protagonistas de la historia argentina. Además habrá talleres de escritura y juegos. Se puede ver el itinerario completo en este link.

: ubicado en la calle Defensa al 1600 se realizarán actividades lúdicas relacionadas con protagonistas de la historia argentina. Además habrá talleres de escritura y juegos. Se puede ver el itinerario completo en este link. Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo: en una experiencia distinta a las que se ofrecen, este sitio, emplazado en Bolívar 65, tiene una programación orientada a la teatralización: funciones de cine, espectáculos de magia, música y cine se combinan con el interés de grandes y chicos.

El Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo tiene diversas actividades en las vacaciones de invierno

Manzana de las Luces : en Perú 222, en pleno centro porteño, se presentará el espectáculo Máquinas de Mirar, un taller interactivo para grandes y chicos. También habrá otras actividades coordinadas por el equipo de profesionales del Palais de Glace.

: en Perú 222, en pleno centro porteño, se presentará el espectáculo Máquinas de Mirar, un taller interactivo para grandes y chicos. También habrá otras actividades coordinadas por el equipo de profesionales del Palais de Glace. Museo Nacional de las Bellas Artes : en este sitio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la avenida Del Libertador 1473, se podrá hacer un recorrido interactivo por diferentes experiencias relacionadas con el impresionismo, arte moderno y la escritura.

: en este sitio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la avenida Del Libertador 1473, se podrá hacer un recorrido interactivo por diferentes experiencias relacionadas con el impresionismo, arte moderno y la escritura. Museo Nacional de Arte Decorativo : de la mano con otras propuestas del estilo, llega el musical Los hombres de la Independencia, una producción que revive a los protagonistas que tuvieron lugar en este hecho histórico celebrado en la provincia de Tucumán. Además, como alternativa, habrá talleres participativos, entre ellos el de Canciones para jugar, a cargo de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos.

: de la mano con otras propuestas del estilo, llega el musical Los hombres de la Independencia, una producción que revive a los protagonistas que tuvieron lugar en este hecho histórico celebrado en la provincia de Tucumán. Además, como alternativa, habrá talleres participativos, entre ellos el de Canciones para jugar, a cargo de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Museo Roca: ubicado en la calle Vicente López 2020, será el escenario para el espectáculo llamado Los Hombres de la Independencia. Por otra parte, habrá un espacio dedicado a juegos de mesa para todas las edades.

Propuesta del Museo de Ciencias Naturales para las vacaciones de invierno