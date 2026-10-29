Guillermo Robino, especialista en trenes, advirtió por qué aumentan los accidentes ferroviarios en España: “La probabilidad empieza a subir”

El choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en las inmediaciones de la estación de Urda, en la ciudad de Toledo, España, dejó al menos 69 muertos y más de 150 heridos. Se trata del segundo accidente mortal en menos de un año en la línea que une Madrid con la región de Andalucía.

El accidente se produjo cuando un tren AVE de Renfe de alta velocidad embistió a otro de la empresa italiana Iryoque se encontraba parado en la vía a la altura del kilómetro 118 de la línea Madrid–Andalucía, cerca de la localidad de Urda. Ambos hacían la ruta Madrid–Sevilla. Dejó un vagón destrozado con pedazos de metal y otros materiales a la vista, y escombros esparcidos por una pendiente de grava.

Según explicó en LN+ Guillermo Robino, especialista en transporte ferroviario, al ser consultado por el motivo que desencadeno el accidente, sostuvo que la gestión de los transportes ferroviarios, “se está gestionando mal”.

“Trenes de alta velocidad están funcionando en Alemania, están funcionando en Francia, en Japón, y no nos enteramos de que haya este tipo de accidentes en tan corto plazo uno con otro. Entonces, evidentemente, algo en la gestión”, remarcó

Tragedia ferroviaria en Espana

En este sentido, el especialista profundizó: “España ha transformado su modelo de gestión ferroviaria y entró a lo que se llama Open Access, lo que te permite, que es el sistema que tenemos nosotros en Argentina”

El sistema Open Access lo que hace es que, dentro de una vía de circulación, puedan entrar varias empresas a correr trenes (...), esto lo hace la Unión Europea en los años 90, con el fin de bajar los precios de los pasajes", sumó para explicar el aumento de trenes en las vías.

En este sentido, subrayó el aumento de posibilidad de accidentes: “Al haber más operadores, hay más trenes en la vía. Hay más posibilidades de accidente, porque hay más interacción entre la infraestructura y el material rodante, más solicitaciones y la probabilidad del accidente empieza a aumentar”.

Hasta el momento, se registraron 68 muertos Anadolu - Anadolu

La principal hipótesis

Las primeras hipótesis sostiene que hubo una falla tecnológica, que se emitió el permiso, la luz roja, y detuvo a ocho otros trenes, pero, al AVE de Renfe, le dieron la orden de que continuara y en esa continuación que tuvo, choca por la espalda al tren Irio, que se encontraba allí detenido.

Según el experto, la hipótesis central sugiere una falla tecnológica en el sistema de señalización LZB, una tecnología de origen alemán implementada en los años 70, que habría emitido una señal de detención errónea o insuficiente para una de las unidades.

“El sistema LZB es un cable que va por el medio de las vías y mantiene una comunicación constante entre la infraestructura y el tren, permitiendo prácticamente el automatismo en la conducción”, explicó Robino y destacó que el el maquinista no suele interceder, ya que la infraestructura le comunica.

“Según me han confirmado de España, venía con algunas incidencias. Es raro que suceda, pero esa es una línea de investigación”, remarcó sobre el sistema.