Habilitan a talleres particulares a realizar la VTV; Argentina se sumará al Tratado Transpacífico
Además, el Gobierno enviará al Congreso una versión renovada de la ley de inocencia fiscal; Ucrania lanzó uno de sus mayores ataques aéreos de los últimos meses contra Rusia; Nueva Zelanda perdió 4 a 0 en su primer amistoso antes del Mundial. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 3 de junio de 2026
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LA NACION
- El Gobierno anunció que va a mandar al Congreso una versión renovada de la ley de inocencia fiscal. El Ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que se le incorporaron observaciones realizadas por especialistas tributarios durante una reunión en el Palacio de Hacienda. El funcionario también anticipó que la inflación desaceleró en mayo y será más baja que el 2,6% que había registrado en abril. El Indec va a informar el IPC el jueves de la semana próxima.
- El Gobierno habilitó a los talleres particulares a realizar la VTV. Ya fue publicada la medida en el Boletín Oficial: el Ejecutivo explicó que los conductores ahora están exentos de hacer el trámite de la verificación técnica vehicular en las plantas gubernamentales. La Secretaría de Transporte tendrá a cargo un registro donde se subirán los datos de los talleres habilitados, que deberán cumplir con una serie de requisitos.
- Pablo Quirno anunció la adhesión de la Argentina al Tratado Transpacífico. El país va a formalizar su ingreso al bloque que reúne a 12 economías que representan el 13% del PBI mundial, entre las que figuran Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Singapur. La presentación formal, que tiene lugar en París, marca un nuevo paso en la estrategia oficial de apertura comercial.
- Ucrania lanzó uno de sus mayores ataques aéreos de los últimos meses contra Rusia. La ofensiva alcanzó infraestructura clave y provocó daños en zonas estratégicas cercanas a San Petersburgo; incluso obligó a suspender operaciones en varios aeropuertos. El ataque incluyó más de 350 drones; hubo personas heridas, aunque no se registraron víctimas fatales.
- La selección de Nueva Zelanda de Tim Payne perdió 4 a 0 en su primer amistoso antes del Mundial. Fue ante Haití en el exestadio de Inter Miami. Payne se convirtió en furor después de una campaña de un influencer argentino que logró que el jugador aumente sus seguidores en redes sociales de cerca de 5000 a 4,7 millones en menos de una semana. Nueva Zelanda debuta contra Irán el 15 de junio en el grupo G.
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