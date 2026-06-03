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Habilitan a talleres particulares a realizar la VTV; Argentina se sumará al Tratado Transpacífico

Además, el Gobierno enviará al Congreso una versión renovada de la ley de inocencia fiscal; Ucrania lanzó uno de sus mayores ataques aéreos de los últimos meses contra Rusia; Nueva Zelanda perdió 4 a 0 en su primer amistoso antes del Mundial. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 3 de junio de 2026

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La VTV ahora se podrá hacer en talleres particulares
La VTV ahora se podrá hacer en talleres particularesGCBA

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

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