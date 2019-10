Habló la conductora del subte que casi atropella a una mujer

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2019 • 11:30

La formación de subte de la línea D que logró frenar a tiempo en la estación Pueyrredón antes de atropellar a una mujer que había caído a las vías era conducida por una mujer.

Se llama Roxana Elizabeth Flores, trabaja en Metrovías hace 25 años y desde hace 6 se desempeña en la cabina de las formaciones de subterráneos como motorwoman. Ella contó que nunca le había tocado vivir una situación parecida y que quedó muy angustiada. "Es bastante fuerte", sostuvo.

Roxana conducía el tren que ayer, cerca de las 11 de la mañana, ingresaba a la estación Pueyrredón con una visión reducida, ya que lo hacía desde una curva, a una velocidad promedio de 40 km/h cuando, imprevistamente, una docente llamada Andrea cayó sobre las vías, empujada por un hombre que se desvaneció sobre ella.

El golpe de la caída la dejó a Andrea tendida sobre los durmientes, muy golpeada y semi desvanecida.

Advertida por las señas desesperadas de los pasajeros que veían cómo se acercaba el subte, la motorwoman activó rápidamente el freno de emergencia. El tren se detuvo a pocos metros de donde estaba la docente golpeada y logró salvarle la vida.

"La gente hacía señas, enseguida observé a la persona en la vía y accioné el freno de emergencia, como dice el protocolo", contó la conductora en un diálogo con el noticiero de Telefé.

Me puse mal, me estresó, no lo podía creer, es bastante fuerte... Me quedé muy preocupada por la chica Roxana Elizabeth Flores, motorwoman

"Me puse mal, me estresó, no lo podía creer, es bastante fuerte... Me quedé muy preocupada por la chica. Después de dar aviso como dice el protocolo, bajé de la formación para ver cómo estaba ella y luego se acercaron compañeros a ayudar a la gente. Y yo tuve que seguir, por protocolo, porque llevamos pasajeros", relató Roxana, y dijo que quienes iban a bordo, al momento de accionar el freno de emergencia, que es como la palanca de un auto, sienten "un latigazo, pero no es muy brusco, no sufren ningún golpe".

"Te agarra una sensación de estrés que lo único que querés es que frene, porque dependés de que responda el freno de emergencia, son un montón de situaciones. El tren respondió perfectamente y milagrosamente la chica no sufrió más que el golpe", evaluó.

Luego, tuvo que seguir trabajando hasta completar su jornada laboral.

Mientras se recupera de la situación con unos días de descanso que le recetaron los psicólogos de la ART, Flores contó que su marido también es conductor de subtes.

"Somos grandes, lo compartimos de la manera que hablás cotidianamente de lo que te sucede en el trabajo. Ese día estuve nerviosa y me dolía la cabeza, pero cuando vi el video completo fue impresionante", destacó, y finalizó: "Gracias a Dios funcionó todo como corresponde".