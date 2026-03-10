Abrieron las inscripciones para acceder al boleto estudiantil universitario 2026: paso a paso para obtenerlo

Este lunes 9 de marzo se abrió la inscripción al boleto estudiantil 2026 de la provincia de Buenos Aires para estudiantes universitarios y terciarios. Se trata de un beneficio que permite viajar de forma gratuita en colectivos y ofrece descuentos en algunos trenes. Quienes lo quieren solicitar por primera vez, lo podrán hacer de forma online.

Cabe aclarar que el beneficio es a través de la tarjeta SUBE del estudiante, puesto que por el momento tiene únicamente habilitado el boleto estudiantil en su versión física. Con ella, se puede usar durante el ciclo lectivo de lunes a sábados, generalmente de 05.00 a 00.00, según la línea.

A continuación, todo lo que hay que saber para inscribirse al boleto estudiantil universitario de la provincia de Buenos Aires.

Requisitos para acceder al boleto estudiantil universitario 2026

Para acceder al beneficio, los solicitantes bonaerenses deben cumplir con una serie de requisitos básicos, los cuales aseguran que el subsidio llegue a quienes efectivamente forman parte del sistema educativo formal.yo

Estas son las condiciones establecidas para los estudiantes terciarios y los universitarios:

Ser alumno regular . En el caso de los alumnos terciarios, deben asistir a una institución educativa de nivel terciario, pública o privada con aporte del Estado, con sede en la Provincia de Buenos Aires (en el interior de la provincia, solo es aplicable a aquellas localidades que cuenten con SUBE). Para los universitarios, solo pueden acceder al beneficio quienes vayan a alguna de las universidades públicas adheridas al programa.

. En el caso de los alumnos terciarios, deben asistir a una institución educativa de nivel terciario, pública o privada con aporte del Estado, con sede en la Provincia de Buenos Aires (en el interior de la provincia, solo es aplicable a aquellas localidades que cuenten con SUBE). Para los universitarios, solo pueden acceder al beneficio quienes vayan a alguna de las universidades públicas adheridas al programa. Residir en la provincia de Buenos Aires a una distancia mayor a 2000 metros del establecimiento educativo.

a una distancia mayor a 2000 metros del establecimiento educativo. Asistir a una institución educativa de nivel terciario, pública o privada con aporte del Estado, con sede en la provincia de Buenos Aires (en el interior de la provincia, solo es aplicable a aquellas localidades que cuenten con SUBE).

No poseer título universitario o terciario.

Para los estudiantes terciarios, tener aprobada la totalidad de las materias en el año académico anterior . Para el caso de los alumnos/as que cursan el primer año de la carrera, deberán acreditar haber finalizado el nivel medio, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación, en cuyo caso deberán presentar copia del título de nivel secundario y constancia de inscripción en la institución educativa de nivel terciario

. Para el caso de los alumnos/as que cursan el primer año de la carrera, deberán acreditar haber finalizado el nivel medio, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación, en cuyo caso deberán presentar copia del título de nivel secundario y constancia de inscripción en la institución educativa de nivel terciario En el caso de los universitarios, tener como mínimo aprobadas tres materias durante el año anterior y una materia en el semestre inmediatamente anterior o actividad académica similar. En el caso de los alumnos que cursan el primer año de la carrera, deberán acreditar haber finalizado el nivel medio, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación.

una materia en el semestre inmediatamente anterior o actividad académica similar. En el caso de los alumnos que cursan el primer año de la carrera, deberán acreditar haber finalizado el nivel medio, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación. No ser beneficiario de otro subsidio otorgado por el Estado con idéntico fin.

Cómo inscribirse al boleto estudiantil 2026 en la provincia de Buenos Aires

Quienes deben inscribirse al boleto estudiantil de la provincia de Buenos Aires son aquellas personas que no lo hayan solicitado con anterioridad. Esto quiere decir que quienes ya lo tuvieron el año pasado no es necesario volver a realizar una nueva inscripción, siempre y cuando continúen cumpliendo con los requisitos exigidos.

Estos son los pasos a seguir para hacer la inscripción al boleto estudiantil 2026 en la provincia de Buenos Aires:

1 Registrar la tarjeta SUBE

Los solicitantes del beneficio deben inscribir su tarjeta SUBE a su nombre en el sitio oficial SUBE o a través de la app. Actualmente, el boleto estudiantil está disponible solamente para las tarjetas SUBE físicas.

Cómo registrar la tarjeta SUBE

2 Verificar que se puede recibir el beneficio

Además de cumplir con los requisitos, es fundamental asegurarse de que la universidad a la que se asiste está incluida en el programa. Se puede chequear en el listado oficial de las universidades adheridas.

3 Completar el formulario

Ingresar al portal web de la universidad a la que se asiste con usuario y clave. Allí, completar el formulario web de inscripción del Ministerio de Transporte bonaerense.

La universidad recibirá mensualmente, por parte del Ministerio de Transporte, una notificación mediante correo electrónico cuando la precarga esté disponible para que la misma pueda ser activada por parte de los estudiantes

4 Activar el saldo de la prepaga

Este paso se puede hacer de diferentes formas:

Se puede activar el boleto estudiantil al apoyar la tarjeta SUBE en una Terminal Automática SUBE Secretaría de Transporte