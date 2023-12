escuchar

Ante el anuncio de la CGT de una marcha para este miércoles 27 de diciembre, muchos se preguntan cómo funcionará el transporte público durante esa jornada, en especial los colectivos. Además, el centro porteño tendrá sus complicaciones, ya que la central obrera peronista se concentrará frente a Tribunales en repudio del DNU (decreto de necesidad y urgencia) que anunció la semana pasada el presidente Javier Milei en una cadena nacional.

¿Va a haber colectivos este miércoles 27 de diciembre?

Por el momento, habría colectivos este miércoles Gonzalo Colini

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que concentra a los trabajadores del transporte público, aún no se pronunció sobre la marcha que anunció la CGT para el 27 de diciembre. Por lo tanto, habría colectivos este miércoles por el momento.

Asimismo, la central obrera aún no anunció si se hará eventualmente un paro general, una medida que no realiza desde mayo de 2019. Aún no se descartó la posibilidad, pero tomó la decisión de ir paso a paso. Así lo indicó el triunviro cegetista Pablo Moyano: “La CGT convoca al día miércoles a Tribunales para presentar que se anule este decreto que es una locura lo que está produciendo en millones de argentinos. Después se va a discutir un plan de lucha, que también abarca un paro nacional”.

¿Por qué marcha la CGT este 27 de diciembre?

Las autoridades de la organización se reunieron el jueves pasado en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) tras el anuncio de la publicación del DNU. En ese contexto, tomaron la decisión de urgencia de hacer una movilización de este miércoles y también una reunión del Comité Central Confederal (CCC) del jueves para definir “un plan de lucha gremial”.

El objetivo de la marcha del miércoles es cursar presentaciones y amparos judiciales en demanda de la “inconstitucionalidad” de la normativa. Es por eso que se movilizarán hacia el Palacio de Justicia de la Nación, cerca de la estación Tribunales del subte línea D, donde se ubica la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ese motivo, el acto principal, previsto para las 12 del mediodía, será la Plaza Lavalle, frente al emblemático edificio del centro porteño.

La CGT marchará hacia Palacio de Tribunales para reclamar las modificaciones que hace el mega decreto que anunció Javier Milei la semana pasada Archivo

Además, el organismo gremial busca manifestarse contra el mega decreto de necesidad y urgencia con esta concentración. Entre otras, el texto plantea la eliminación de la ley 25.323 de indemnizaciones, así como la posibilidad de reemplazar el esquema actual de resarcimientos por despido por un fondo de cese, al cual el empleado aporta un componente mensual de su salario, similar al que ya existe en ámbitos como la construcción. También modifica la ley N° 23.660 de obras sociales, determinando que las obras sociales sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar, “funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa”.

A la movilización se suman las dos vertientes de la CTA (Central de trabajadores de la Argentina) y también de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Además, ya hubo negociaciones para sumar al Polo Obrero, referenciado en el Partido Obrero que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT). Por eso, este martes hay una reunión del triunvirato cegetista con Eduardo Belliboni, líder de la agrupación piquetera.

