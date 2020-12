Desde las distintas universidades del país surge una marcada tendencia a priorizar las profesiones que se visualizan como esenciales, sobre todo en las carreras vinculadas a la salud y a la psicología Fuente: Archivo - Crédito: Pilar Bustelo / LA NACION

"En octubre nos teníamos que definir para anotarnos en la facultad pero no teníamos ni idea", cuenta Lucía Ecler, de 18 años. Habla en plural, porque el dilema la incluía a ella y a su hermana melliza, Sofía. "Fue un año tan intenso, tan distinto que la decisión se nos vino encima. Finalmente yo me anoté en comunicación digital y mi hermana en ciencias del ambiente. De alguna manera vivir la pandemia, donde todo era a distancia me ayudó a decidir", dice Lucía. A Sofía le pasó lo mismo. "Más que nunca, con todo lo que vivimos, es fundamental el compromiso con el medio ambiente", dice.

¿Qué carreras están eligiendo los chicos que egresaron del colegio secundario durante la pandemia? Tendremos más enfermeras, más médicos, más psicólogos y más ingenieros en informática.

LA NACION consultó a las distintas universidades del país y surge una marcada tendencia a priorizar las profesiones que se visualizan como esenciales, sobre todo en las carreras vinculadas a la salud y a la psicología. También se notó un incremento en carreras que preparen para trabajar en el exterior, como forma de prepararse para un mundo sin fronteras, o para trabajar a distancia. Además tuvieron un incremento de inscriptos las carreras vinculadas a la tecnología de la información y a la capacitación y formación de formadores, para un nuevo contexto de vida por streaming.

"Es probable que la Generación Z y los millennials más jóvenes experimenten su primera recesión a raíz de la pandemia causada por el Covid-19. A medida que los trabajadores se dividen en esenciales y no esenciales, es natural para estas generaciones consideren las oportunidades y riesgos asociados con su elección en cuanto a trayectoria profesional", señala un informe titulado "Las seis carreras emergentes que marcarán tendencia en el futuro" que preparó la firma Pearson, la empresa que certifica el conocimiento del idioma inglés en todo el mundo.

"Lejos de las tradicionales, los jóvenes hoy se inclinan a carreras como gastronomía, marketing en redes, ciberseguridad, educación, ciencias del ambiente", dice el informe.

Y también destaca que esta generación se va a caracterizar por llevar a un nivel profesional y hasta de posgrado cuestiones que para la generación anterior eran considerados como hobbies, tales como la fabricación de cerveza artesanal (brew máster) o los torneos de videojuegos.

La educación online también condicionará el futuro de las carreras. Según este informe, con de la crisis del Covid-19, lo que quedó en claro es que todo el sistema educativo necesita volver a planificarse y se requerirán especialistas que ayuden a los docentes a diseñar y a implementar cursos digitales. Los especialistas en formación digital docente serán muy requeridos, señala el trabajo.

Para conocer cuáles fueron las carreras más elegidas en la Universidad de Buenos Aires, habrá que esperar a marzo, ya que este año el cierre para la inscripción al Ciclo Básico Común será en esa fecha.

En la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), las carreras más elegidas por ingresantes 2021 fueron Administración de Empresas, Marketing, Turismo y Hotelería, Ingeniería en Informática, Comercio Internacional y Gestión de Medios y Entretenimiento.

¿Qué cambió este año? "Se observó un incremento en los ingresantes de la Licenciatura en Dirección de Negocios Globales, la Licenciatura en Comunicación Digital e Interactiva y la modalidad 100% online de Administración de Empresas", dice Ethel Ramos, coordinadora académica del Departamento de Ingreso de UADE.

La educación online también condicionará el futuro de las carreras Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

"Podemos observar que las profesiones que eligen los alumnos que egresan del secundario están alineadas a profesiones que son competitivas internacionalmente, no solo en las competencias a desarrollar sino en las posibilidades de los cargos a alcanzar. Esta pandemia puso de manifiesto varios temas y uno de ellos, positivo, es ver que los alumnos se animan a elegir carreras que abren nuevos horizontes. Los educadores muchas veces decimos que los estudiantes del futuro van a requerir que la enseñanza sea apropiada a su situación o contexto, nada más y nada menos, y que puedan contar con ella en el momento en que la necesiten, ni antes ni después. Tal vez lo único que le sobra a este pensamiento es 'del futuro'", dice Ramos.

Medicina y enfermería

En la Universidad Austral apuntan que este año superaron todos sus números anteriores en cantidad de inscriptos. "Hubo un crecimiento del 40% de las inscripciones para todas las carreras del próximo ciclo lectivo con respecto a años anteriores. En particular, la hipersensibilidad con respecto a la pandemia y la exposición del tema salud disparó las inscripciones a las carreras de ciencias biomédicas, especialmente Medicina y la licenciatura en Enfermería, puntualmente, a la cabeza con un crecimiento del más del 100%. También se notó una mayor afluencia en Psicología, que puede ser producto de este año tan particular con mucho impacto en las personas", explica Ignacio García Costa, director de Admisiones de la Universidad Austral.

Además, explica García Costa, el uso cotidiano de las tecnologías mostró la necesidad de estar mejor preparados y en muchos jóvenes se despertó un interés en la carrera de Ingeniería Informática.

El impacto del año de educación a distancia se notó en el nivel académico de los inscriptos y fue mayor en sectores con menor acceso a la tecnología. "Para la elección de carreras, igualmente, se notó la brecha tecnológica en muchos ingresantes provenientes de niveles educativos con mayores dificultades para el acceso a la educación virtual y, al mismo tiempo, tampoco recibieron el nivel mínimo de educación en ciencias duras que toda universidad exige", detalla García Costa.

En la Universidad Católica Argentina se mantuvo como años anteriores una alta demanda en carreras tradicionales como Abogacía, Administración de empresas, Ingeniería y Medicina. "Notamos también una mayor tendencia a elegir carreras vinculadas con Psicología, que creemos que puede estar relacionada con este contexto de pandemia y la búsqueda de cómo sobrellevar esta situación", explica el Director del Departamento de Ingreso de la UCA, Gabriel Curi.

En la Universidad Torcuato Di Tella explican que este año las carreras más elegidas fueron las de Negocios. "Este año con el lanzamiento de la Licenciatura en Tecnología Digital tuvimos una gran cantidad de alumnos interesados también", explican.

"Las carreras tradicionales se mantuvieron, pero hubo un par de carreras que nos sorprendieron. Por ejemplo, en Psicología fue tanta la demanda que ya no tenemos cupo en ninguna sede", explica Sebastián Rivas, gerente comercial de la Universidad Abierta Interamericana.

"En Medicina se adelantó esa matrícula. Siempre están los estudiantes que se inscriben antes de que termine diciembre y son los que están más decididos. Eso ocurrió con Medicina. Y vemos que claramente esto está influenciado por la pandemia", apunta.

Otras de las carreras que tuvieron más inscripciones son todas las que están vinculadas con la Tecnología de la Información. Desde Licenciaturas en Sistemas, analista de programación, hasta carreras de Videojuegos. "Las carreras de sistemas fueron las más elegidos por los egresados de la secundaria, mientras que en las otras también hay inscriptos más grandes", dice Rivas.

En cambio, carreras como Hotelería y Turismos y Gastronomía fueron las que tuvieron matrículas más magras.

