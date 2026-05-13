Hantavirus: “En 25 años de existencia del relleno sanitario, nunca hubo un caso en la ciudad”, afirman desde Ushuaia

USHUAIA.– En los últimos días tomó fuerza una teoría que sugiere que el denominado “caso índice” de hantavirus en el crucero MV Hondius, que tuvo en vilo al mundo, habría tenido origen en una actividad de avistamiento de aves en inmediaciones del relleno sanitario de esta ciudad. Sin embargo, desde la Municipalidad de Ushuaia desmienten la presencia en el territorio de roedores portadores de hantavirus que hayan podido contagiar al paciente neerlandés Leo Schilperoord, al tiempo que pidieron responsabilidad en el manejo de la información hasta tanto avancen las investigaciones epidemiológicas.

Algunas versiones sugieren que el brote de hantavirus habría tenido origen en una actividad de avistamiento de aves en inmediaciones del relleno sanitario Municipalidad de ushuaia

El secretario de Ambiente de Ushuaia, David Ferreyra, explicó a LA NACION por qué es clave diferenciar entre un basural a cielo abierto y un relleno sanitario. “Quiero aclarar que lo que tenemos en la ciudad no es un basural, sino que es un relleno sanitario. Un relleno sanitario cumple con normas que establece la autoridad de aplicación –la Secretaría de Ambiente de la provincia– e imponen condiciones para que funcione y sea autorizado como tal. Entre ellas, un esquema de ingeniería que establece parcelas para que se vaya acumulando el residuo que se deposita en el sector, así como un sistema de captación de líquidos para que no penetren los líquidos de la basura en cauces cercanos, con un sistema de venteo de gases y la geomembrana tanto en su base como cuando se establece la altura máxima y se procede al cierre de las celdas. El relleno sanitario mitiga daños ambientales”.

Relleno sanitario Ushuaia Municipalidad de ushuaia

“Por otro lado –continuó Ferreyra–, un basural abierto implica la disposición descontrolada de residuos sin planificación, sin ningún tipo de tratamiento ni cobertura. En cambio, un relleno sanitario es un sistema controlado, con protocolos específicos de compactación, cobertura diaria y monitoreo ambiental”.

En ese sentido, el funcionario fue categórico al descartar cualquier vínculo entre el predio y un eventual contagio. “En más de 25 años de funcionamiento del relleno sanitario de Ushuaia nunca se registró un caso de hantavirus asociado al lugar, incluso con gente circulando a diario por el predio, presencia de aves, etc. Eso nos permite afirmar con claridad que no hay antecedentes que respalden esta teoría”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el espacio cuenta con controles permanentes y condiciones que minimizan la presencia de roedores.

Tareas de fumigación en el relleno sanitario Municipalidad de ushuaia

Por otro lado, el mantenimiento del relleno sanitario implica fumigaciones en el sector. Según indican desde la municipalidad, estos procedimientos están contemplados en el pliego de la licitación. La última fumigación que se realizó fue el 10 de marzo, previo a lo que fue la llegada de los turistas que el 1° de abril abordarían el MV Hondius. “Entendemos que no fue Ushuaia el lugar donde se contagiaron”, consideraron.

El brote de hantavirus en el crucero de la empresa Oceanwide Expeditions causó tres muertes, más una decena de infectados. Impidió que los pasajeros desembarcaron en el destino original de la travesía (Cabo Verde) y desató un operativo internacional de asistencia y repatriación.

La Municipalidad de Ushuaia aclara que el espacio cuenta con controles permanentes y condiciones que minimizan la presencia de roedores Municipalidad de ushuaia

El relleno sanitario opera en Ushuaia desde 2000 y, en más de 25 años, no hubo registros de ningún tipo de enfermedad que pudiera vincularse al hantavirus. “Allí trabaja un número importante de personas en distintos horarios, tanto del ámbito privado como público, y nunca tuvimos un caso”, insistió Ferreyra.

“Los especialistas en materia sanitaria dicen que la cepa Andes no tiene contagio autóctono en Ushuaia, sino que se relaciona con otros sectores del lado de la Patagonia, pero continental. Nosotros somos una isla y esa condición insular hace que Tierra del Fuego tenga una especie de barrera para la llegada de ese vector de contagio. No tenemos evidencia ni antecedentes de presencia de esta subespecie del roedor, involucrada en la trasmisión de este virus”, detalló.

El desafío de gestionar residuos en una isla

El problema de los residuos se complejiza en provincias como Tierra del Fuego, por las distancias y su condición geográfica.

En este sentido, desde 2007 –en la gestión del entonces intendente Federico Sciurano– se implementó el programa “Ushuaia Recicla” con el objetivo de promover la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y reducir el volumen de desechos que ingresan al relleno sanitario.

Tarea de reciclaje en una cooperativa qe participa del programa "Ushuaia Recicla" Municipalidad de ushuaia

A través de distintas iniciativas y con la colaboración de la comunidad, se impulsa la separación en origen, la recolección diferenciada y la valorización de materiales reciclables como papel, cartón, plástico y vidrio, fomentando además la participación de vecinos, instituciones y comercios.

A lo largo de los años, “el programa fue consolidándose como una política pública clave en materia ambiental, contribuyendo no solo a disminuir la presión sobre el relleno sanitario, sino también a generar conciencia sobre el cuidado del entorno. Mediante campañas de educación ambiental, instalación de puntos verdes y articulación con cooperativas y actores sociales, ‘Ushuaia Recicla’ busca avanzar hacia un modelo más sustentable, donde los residuos sean entendidos como recursos y no como desechos”, definieron a LA NACION especialistas en ambiente sobre la política de reciclado.

La participación del Malbrán

En relación a la investigación epidemiológica que se sigue por el hantavirus, se informó desde el área de salud que durante la semana del 18 de mayo arribarán a la ciudad profesionales del Instituto Malbrán de Buenos Aires, quienes trabajarán de manera articulada con las autoridades sanitarias locales.

Un equipo del instituto Malbrán viajará a Ushuaia a analizar roedores Anlis Malbrán

“No van a venir esta semana como se estuvo diciendo, sino la que viene. Van a definir los lugares en los que investigarán una vez que estén en la ciudad junto al Ministerio de Salud provincial. En principio descartaron ir a la zona del relleno sanitario a poner jaulas”, afirmó el funcionario.

El objetivo del viaje será profundizar la investigación epidemiológica y relevar la posible presencia de roedores portadores de la cepa Andes del hantavirus, identificada en el brote que afectó al crucero, con el fin de llevar tranquilidad a la población y contar con información científica precisa sobre la situación.

Por otro lado, el jueves realizarán una actividad conjunta las áreas de Turismo y Salud con el sector privado de la provincia para llevar tranquilidad a visitantes y operadores sobre la situación de seguridad epidemiológica en Ushuaia, de cara a la temporada invernal. “Los contagios no se produjeron acá”, afirman con contundencia las autoridades.