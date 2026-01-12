Hantavirus en Buenos Aires: en qué consiste la enfermedad que preocupa a la provincia y cuáles son sus síntomas más comunes

La muerte de una niña de 10 años en la ciudad bonaerense de General Belgrano puso en el centro de la escena a esta afección que no tiene tratamiento antiviral específico ni vacuna aprobada
La muerte de una niña de 10 años por hantavirus en la ciudad bonaerense de General Belgrano días atrás provocó preocupación en la provincia e instaló la necesidad de repasar en qué consiste esta enfermedad que no tiene cura ni vacuna aprobada.
Se trata, además, de la cuarta víctima fatal por esta afección en Buenos Aires desde que comenzó el año.
Según los expertos, esta enfermedad zoonótica y causada por el virus Hanta suele aparecer en ámbitos rurales. La transmisión a seres humanos es principalmente por inhalación de polvo contaminado con orina, heces o saliva de roedores. También por contacto directo y mordeduras de los mismos.
En la Argentina, durante 2025 se confirmaron 22 muertes por hantavirus.
Los síntomas más comunes
- Fiebre superior a 38° C.
- Cefalea.
- Escalofríos.
- Dolores musculares.
- Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.
Hantavirus en etapa avanzada
- Insuficiencia respiratoria.
- Shock cardiogénico.
Medidas de prevención
- Mantener ambientes limpios.
- Ventilar espacios cerrados.
- Sellar orificios en viviendas.
- Utilizar guantes.
- Desinfectar con lavandina.
- Evitar el contacto con roedores.
- Mantener el pasto y las malezas cortas.
