Una mujer de 35 años murió por hantavirus en Arrecifes y ya son cinco las víctimas

Este miércoles, una mujer de 35 años murió en la localidad de Arrecifes, en el norte de la provincia de Buenos Aires, tras contagiarse de hantavirus. Según informó el municipio en un comunicado, se trató del primer caso confirmado en esa localidad bonaerense.

La víctima residía en un área rural de la zona, según detallaron las autoridades. “Su diagnóstico fue confirmado en el día de hoy, en horas de la tarde”, detallaron.

“Desde el momento de sospecha y hasta la confirmación se activaron de manera inmediata los protocolos sanitarios vigentes, llevando adelante las acciones de investigación epidemiológica, seguimiento de contactos estrechos y medidas de prevención conforme a las normativas establecidas", añadieron las autoridades. “Acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y allegados de la persona fallecida en este difícil momento”, comunicaron, sin dar más detalles.

En otro posteo, recordaron a la población la importancia de “extremar las medidas de prevención”, especialmente en zonas rurales, como donde vivía la víctima; y ante la presencia de síntomas compatibles con el contagio de esta enfermedad (como fiebre, dolores musculares, cefalea o dificultad respiratoria), pidieron concurrir de forma inmediata al centro de salud más cercano.

De acuerdo con el último boletín epidemiológico de la provincia de Buenos Aires, el aumento estacional de esta zoonosis se produce en los meses de primavera-verano, cuando el 70% de los casos se concentran habitualmente entre noviembre y marzo. En 2025 se registró un incremento en el número de casos acumulados respecto a los últimos tres años. En 2025, hasta el 20 de diciembre, se notificaron en el distrito 390 casos sospechosos de hantavirus, con 25 casos confirmados y otros tanto en estudio.

El quinto caso en la Provincia

La muerte de la mujer de 35 años se sumó a las otras cuatro confirmadas en las primeras semanas de 2026, todas en distritos del interior del país. En un hospital de Pergamino murió un adolescente de 14 años, oriundo de San Andrés de Giles. En Chacabuco falleció un hombre de 59 años que estaba internado en una clínica de Junín; el diagnóstico fue confirmado posteriormente por el Instituto Maiztegui. En Mar del Plata, se registró la muerte de un hombre de 33 años, cuyo caso fue informado por el área de Zoonosis municipal; y en General Belgrano murió una niña de 10 años.

En diciembre de 2025, el Ministerio de Salud de la Nación reportó que había habido un aumento en los casos de hantavirus en todo el país. De acuerdo con los datos, el incremento fue del 17% y la región centro concentra el 70% de las infecciones, transmitidas por contacto con roedores, su orina o heces.

El documento identifica áreas de riesgo en cuatro regiones: Noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán), Noreste (Misiones, Formosa y Chaco), Centro (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) y Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut).

Si bien no existe un brote anormal típico para la época según indicaron las fuentes sanitarias consultadas por LA NACION, la reiteración de casos fatales en un corto período refuerza la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica.

Qué es el hantavirus

El hantavirus, presente en todo el mundo, se transmite por contacto con roedores o con sus excrementos. El período de incubación va de una a seis semanas. El virus no se transmite de persona a persona, excepto en el caso de la cepa patagónica, la única en el mundo capaz de contagiarse entre humanos a través del contacto estrecho durante los primeros días de síntomas.

La infección se produce al inhalar partículas virales presentes en polvo contaminado en entornos cerrados —como depósitos, graneros, establos, viviendas o refugios— o por mordeduras de roedores infectados.

El hantavirus es transmitido por un ratón colilargo y se transmite también de persona a persona.

El virus puede causar una infección pulmonar grave que, en algunos casos, deriva en el síndrome pulmonar por hantavirus, una condición potencialmente mortal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Los síntomas comienzan entre una y ocho semanas después de la exposición e incluyen fatiga, fiebre y dolores musculares. En etapas avanzadas pueden aparecer tos, dificultad respiratoria y sensación de opresión en el pecho por acumulación de líquido en los pulmones. Cerca de un tercio de los pacientes que desarrollan síntomas respiratorios fallecen.

La principal medida preventiva es reducir al mínimo el contacto con roedores y sus excrementos.