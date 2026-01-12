Alerta en la provincia de Buenos Aires: una niña de 10 años murió por hantavirus en General Belgrano.

Días atrás, en la ciudad bonaerense de General Belgrano, una niña de 10 años falleció tras contagiarse de hantavirus. Se convirtió así en la cuarta víctima fatal por esa enfermedad en Buenos Aires desde que comenzó el año.

La víctima fue identificada como Mía Rodríguez. Según informó la municipalidad de General Belgrano, la muerte ocurrió el 8 de enero y el diagnóstico fue confirmado a partir de los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), en articulación con las autoridades sanitarias provinciales.

Desde el Ejecutivo local señalaron que el caso fue abordado “siguiendo estrictamente los protocolos vigentes” y que se activaron de inmediato las acciones epidemiológicas correspondientes para el control del foco. La niña residía en el paraje rural Chas, donde el municipio dispuso un bloqueo sanitario que incluyó tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización para prevenir nuevos contagios.

Con este fallecimiento, la provincia de Buenos Aires acumula al menos cuatro muertes confirmadas por hantavirus en las primeras semanas de 2026, todas en distritos del interior. En un hospital de Pergamino murió un adolescente de 14 años, oriundo de San Andrés de Giles. En Chacabuco falleció un hombre de 59 años que estaba internado en una clínica de Junín; el diagnóstico fue confirmado posteriormente por el Instituto Maiztegui. En Mar del Plata, en tanto, se registró la muerte de un hombre de 33 años, cuyo caso fue confirmado por el área de Zoonosis municipal, que aclaró que se trató de un episodio aislado.

Cómo es la transmisión de la enfermedad del hantavirus

Si bien no existe un brote anormal típico para la época según indicaron las fuentes sanitarias consultadas por LA NACION, la reiteración de casos fatales en un corto período de tiempo refuerza la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con el último boletín epidemiológico de la provincia de Buenos Aires, el aumento estacional de esta zoonosis se produce en los meses de primavera-verano, cuando el 70% de los casos se concentran habitualmente entre noviembre y marzo. En 2025 se registró un incremento en el número de casos acumulados respecto a los últimos tres años. En 2025, hasta el 20 de diciembre, se notificaron en el distrito 390 casos sospechosos de hantavirus, con 25 casos confirmados y otros tanto en estudio.

A mediados de ese mes, el Ministerio de Salud de la Nación informó que había habido un aumento en los casos de hantavirus en todo el país. De acuerdo con los datos, el incremento este año fue del 17% y la región centro concentra el 70% de las infecciones, transmitidas por contacto con roedores, su orina o heces. El reporte identifica áreas de riesgo en cuatro regiones: Noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán), Noreste (Misiones, Formosa y Chaco), Centro (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) y Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut).

Qué es el hantavirus

El hantavirus, presente en todo el mundo, se transmite por contacto con roedores o con sus excrementos. El período de incubación va de una a seis semanas. El virus no se transmite de persona a persona, excepto en el caso de la cepa patagónica, la única en el mundo capaz de contagiarse entre humanos a través del contacto estrecho durante los primeros días de síntomas.

La infección se produce al inhalar partículas virales presentes en polvo contaminado en entornos cerrados —como depósitos, graneros, establos, viviendas o refugios— o por mordeduras de roedores infectados.

El virus puede causar una infección pulmonar grave que, en algunos casos, deriva en el síndrome pulmonar por hantavirus, una condición potencialmente mortal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Los síntomas comienzan entre una y ocho semanas después de la exposición e incluyen fatiga, fiebre y dolores musculares. En etapas avanzadas pueden aparecer tos, dificultad respiratoria y sensación de opresión en el pecho por acumulación de líquido en los pulmones. Cerca de un tercio de los pacientes que desarrollan síntomas respiratorios fallecen. La principal medida preventiva es reducir al mínimo el contacto con roedores y sus excrementos.