Hantavirus, la enfermedad sin cura: qué es y cómo prevenirla

La semana pasada, en el barrio de Las Casuarinas de la localidad santafesina de Ibarlucea, a pocos kilómetros del centro Rosario, una mujer de 40 años comenzó con un cuadro gripal y dolores musculares. Dos días más tarde, falleció.

A partir de los análisis de laboratorio realizados en el hospital Eva Perón de Baigorria, la causa fue hantavirus: una enfermedad que no tiene tratamiento antiviral específico ni vacuna aprobada.

Según los expertos, esta enfermedad zoonótica y causada por el virus Hanta suele aparecer en ámbitos rurales. La transmisión a seres humanos es principalmente por inhalación de polvo contaminado con orina, heces o saliva de roedores. También por contacto directo y mordeduras de los mismos.

En la Argentina, durante 2025 se confirmaron 22 muertes por hantavirus.

Los síntomas más comunes

Fiebre superior a 38° C.

Cefalea.

Escalofríos.

Dolores musculares.

Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

Hantavirus en etapa avanzada

Insuficiencia respiratoria.

Shock cardiogénico.

Cómo es la transmisión de la enfermedad

Medidas de prevención

Mantener ambientes limpios.

Ventilar espacios cerrados.

Sellar orificios en viviendas.

Utilizar guantes.

Desinfectar con lavandina.

Evitar el contacto con roedores.

Mantener el pasto y las malezas cortas.

Qué pasó en Santa Fe

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes la muerte de una paciente de 40 años a causa de la infección por hantavirus en la localidad de Ibarlucea. La mujer residía en el barrio Las Casuarinas y recibió atención médica en el hospital Eva Perón de Baigorria tras manifestar complicaciones respiratorias y musculares graves.

La mujer de 40 años presentó un cuadro clínico que comenzó con síntomas similares a una gripe y dolores intensos en los músculos. Estos signos físicos empeoraron con el paso de los días. La paciente ingresó al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria el pasado martes 23 de diciembre.

El equipo médico decidió su traslado inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos ante la gravedad del estado general. Allí sumó cuadros de fiebre que complicaron su evolución respiratoria. El fallecimiento ocurrió finalmente el pasado jueves 25 de diciembre después de dos jornadas de internación bajo observación permanente.

El personal de salud identificó la patología mediante estudios de laboratorio específicos que ratificaron la presencia del virus en el organismo de la mujer fallecida.