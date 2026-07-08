Teatro en las vacaciones de invierno en CABA: las opciones para los más chicos

Las vacaciones de invierno marcan uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año para la ciudad de Buenos Aires gracias a la amplia gama de actividades y experiencias pensadas para toda la familia. Numerosos teatros ofrecen espectáculos pensados para los más chicos que son muy recomendables, mientras que también hay paseos al aire libre y experiencias gastronómicas a las que se puede acceder por muy bajo costo.

Tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, el receso escolar va del lunes 20 al viernes 31 de julio.

Hay teatros, exposiciones y eventos culturales especiales para los más chicos Rodrigo Nespolo

Actividades especiales para disfrutar con los chicos

Este año, el gran diferencial del receso de invierno será vivir los últimos partidos del Mundial, que se pueden mirar en puntos especialmente preparados. El Buenos Aires Fan Fest, ubicado en Plaza Seeber, que contará con transmisiones en pantalla gigante, propuestas gastronómicas, shows musicales y actividades para toda la familia hasta el 19 de julio, de 12 a 20 (con jornadas extendidas según el fixture).

La agenda invernal de la Ciudad incluirá propuestas especialmente pensadas para chicos. Del sábado 18/7 al domingo 2/8, se realizará la Feria del Libro Infantil en el Centro de Convenciones de Buenos Aires Av. Figueroa Alcorta 2099 , Recoleta. El evento se extiende de 14 a 20 con entrada libre y gratuita.

La Feria del Libro Infantil es un clásico de la Ciudad Mauro V. Rizzi

Todos los días de julio, de 18:30 a 23, en Ciudad Universitaria (Av. Costanera 2100, Núñez) se llevará a cabo la Minecraft Experience, que es una actividad nocturna al aire libre, que transporta a los visitantes a un entorno del videojuego que cobra vida.

También se puede visitar la muestra Exploradores del Espacio en La Rural, en avenida Santa Fe y Thames, Palermo. De martes a viernes, de 12 a 20, y sábados y domingos, 10 a 20.45, se accede a esta experiencia virtual espacial para vivir una aventura extraordinaria a bordo de la Estación Espacial Internacional, a 400 k de la Tierra.

Por su parte, Maravillosa Alicia (Jardín Botánico Av. Santa Fe 3951) ofrecerá una experiencia inmersiva inspirada de Alicia en el País de las Maravillas a través de un recorrido nocturno en el corazón de la Ciudad.

Hay una gran variedad de propuestas teatrales para niños en Buenos Aires (Foto: Movistar Arena)

Propuestas teatrales para chicos

Durante las receso invernal, la oferta teatral de la ciudad de Buenos Aires cobra un papel protagónico. Entre las opciones destacadas se encuentran:

Disney on Ice (Movistar Arena, Humboldt 450). Una aventura sobre hielo llena de magia, emoción y diversión que reúne a los personajes de Frozen y Encanto, con Stitch, por primera vez.

(Movistar Arena, Humboldt 450). Una aventura sobre hielo llena de magia, emoción y diversión que reúne a los personajes de Frozen y Encanto, con Stitch, por primera vez. Annie (Teatro Ópera, Av. Corrientes 860), una historia conmovedora y sensible que sigue impactando en todas las generaciones.

(Teatro Ópera, Av. Corrientes 860), una historia conmovedora y sensible que sigue impactando en todas las generaciones. Anastasia (Teatro Astral, Av. Corrientes 1639), una obra que invita al público a un viaje en el tiempo a través de una puesta en escena que combina música, romance y aventura.

(Teatro Astral, Av. Corrientes 1639), una obra que invita al público a un viaje en el tiempo a través de una puesta en escena que combina música, romance y aventura. Charly y la fábrica de chocolate (Gran Rex, Av. Corrientes 857)) es otra de las propuestas para toda la familia durante las vacaciones de invierno: una espectacular adaptación musical del clásico de Roald Dahl que invita a sumergirse en un mundo de fantasía, música y aventuras.

(Gran Rex, Av. Corrientes 857)) es otra de las propuestas para toda la familia durante las vacaciones de invierno: una espectacular adaptación musical del clásico de Roald Dahl que invita a sumergirse en un mundo de fantasía, música y aventuras. Colón para niños | Cuentos líricos (Teatro Colón, Cerrito 628), una propuesta especialmente diseñada para acercar al público infantil al universo de la ópera a través de relatos, música y personajes inolvidables.

(Teatro Colón, Cerrito 628), una propuesta especialmente diseñada para acercar al público infantil al universo de la ópera a través de relatos, música y personajes inolvidables. El Mago de Oz (Teatro Cervantes, Libertad 815). Un cuento que invita a asomarse a la vida a través del ojo de la fantasía, y que enseña que todo es más lindo y divertido si lo compartimos.

Se pueden encontrar actividades gratis o de bajo costo para los chicos Pilar Camacho

Plazas, restaurantes y más

Para quien buscan más variedad que los teatros, pueden consultar la web Salidas con Chicos, que es una guía de actividades, paseos y propuestas para familias con niños, especialmente útil para quienes buscan ideas de ocio en Buenos Aires y alrededores.

En ese sitio se puede filtrar por zona, el tipo de plan y el presupuesto para realizar distintos planes con los chicos, que van desde cafés y restoranes con espacios infantiles, planes gratis como plazas y parques con juegos, actividades bajo techo para días de lluvia o nublados e, incluso, se puede buscar salones de fiesta para celebrar ocasiones especiales.