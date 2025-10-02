Hay alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes para este jueves 2 de octubre: las provincias afectadas

En un marco de días cálidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por condiciones adversas en la región patagónica. Para este jueves 2 de octubre, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa informó que dos provincias estarán bajo advertencias de lluvia y viento.

La alerta amarilla por lluvias regirá en el oeste de Santa Cruz. En esa zona se prevén precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El parte oficial indica que se esperan acumulados de entre 30 y 50 milímetros en 24 horas, con la posibilidad de superar esos valores de manera puntual. Además, en áreas elevadas no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezcladas.

Según precisó el SMN, el nivel amarillo implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 2 de octubre. SMN

En tanto, la alerta amarilla por vientos fuertes afectará al centro y norte de Santa Cruz y al sur de Chubut. El SMN indicó que estas áreas serán alcanzadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Frente a estos avisos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes, las cuales incluyen: evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse, no sacar la basura ni dejar objetos que impidan el escurrimiento del agua, mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas, y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, la jornada del jueves comenzará con el cielo mayormente nublado, que irá mejorando hacia el mediodía con intervalos parciales de nubes y pasará a algo nublado durante la tarde, mientras que por la noche volverá a quedar cubierto. La temperatura oscilará entre una mínima de 13°C y una máxima de 23°C.

A su vez, para el viernes y sábado se espera un ascenso en las marcas térmicas, con máximas que rondarán los 26°C. El domingo, en cambio, se prevé la llegada de tormentas aisladas en la primera parte del día.

En los próximos días, en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura alcanzará máximas de 26°C. Nicolás Suárez

En el conurbano bonaerense, el pronóstico será similar al de la Ciudad. Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, al mediodía se irán momentáneamente las nubes y por la tarde reaparecerán. Se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora y temperaturas entre 13°C y 23°C.

En el resto del país, las temperaturas oscilarán entre máximas elevadas en el norte y valores más bajos en el sur. Córdoba y Tucumán alcanzarán los 28°C, Santa Fe y Entre Ríos rondarán los 27°C, mientras que Jujuy y Salta estarán en torno a los 25°C. En Misiones se prevé una máxima de 22°C, en La Rioja de 29°C y en Santiago del Estero se esperan 32°C. En San Luis el mercurio llegará a los 28°C, San Juan a 30°C y Mendoza a 28°C.

En tanto, en la Patagonia, Río Negro alcanzará los 29°C y Chubut los 29°C, aunque con mínimas más bajas, mientras que en Santa Cruz las marcas irán de 1°C a 13°C.