Aumenta la temperatura: cómo estará el clima esta semana en el AMBA, según Diego Angeli

Clima del lunes: mañana fresca, tarde de primavera

La primavera dirá presente al aprovechar el suave descenso de aire templado que elevará un poco más las temperaturas. Se espera una mañana con mucha nubosidad alta que no restará luminosidad, con viento leve y mínima de 13ºC, lo que obliga a usar un abrigo liviano. Rápidamente, rebotará el mercurio para dejarnos una mañana con 18ºC y revertir el fresco matinal. Se espera una tarde con un poco más de nubosidad, viento moderado desde el norte y 24ºC para todos los friolentos que pedían tardes más cálidas, donde la amplitud térmica podría hacer que todos se vuelvan con el abrigo al hombro. La noche mostrará el regreso de los nubarrones con la veleta rotando al este, con una ligera inestabilidad en un cierre con 19ºC. Aunque muy baja, existe la posibilidad de alguna lluvia aislada.

Ya se empieza a sentir la primavera en el AMBA Ricardo Pristupluk - La Nacion

Clima del martes: la primavera se florea

El viento seguirá rotando hasta ofrecer aire desde el sudeste desde temprano, por lo cual se esperan 14ºC de piso térmico, en un amanecer con viento moderado y cielo parcialmente nublado. Si bien el comienzo de jornada será fresco, no exagere con el abrigo antes de salir de casa. A pesar de la circulación de aire patagónico, el termómetro logrará escalar hasta 25ºC por las buenas cuotas de sol para dejarnos una tarde de primavera. La noche volverá a mostrar viento desde el este en un cierre con poco viento y 18ºC.

Clima del miércoles: tarde de sol y calor suave

El miércoles ofrecerá un amanecer algo fresco, con cielo ligeramente nublado y el mercurio iniciando la cuenta en 12ºC, pero por suerte sin chiflete que nos deje baja sensación térmica. Se estima una mañana con mucho sol y viento leve desde el este que no logrará asustar el termómetro. A su vez, se espera una tarde a pleno sol que conservará el viento leve con 23ºC de máxima para seguir en la senda de temperaturas vespertinas agradables. La noche mostrará un poco más de nubosidad en un cierre con 16ºC.

Clima del jueves: el abrigo al hombro

El jueves volveremos a tener viento templado que llegará desde el litoral con cielo algo nublado y mínima de 14ºC. Hacia el mediodía volverá a girar el viento para que llegue aire más fresco desde el río y le corte el envión al termómetro. Se espera una tarde con viento leve, cielo algo nublado y máxima de 23ºC, lo que dará otra jornada con mucha amplitud térmica que entrega una tarde templada. La noche mostrará descenso de temperatura con el mercurio que caerá a 16ºC.

Clima del viernes: ascenso de temperatura

El viernes ofrecerá un importante descenso de aire caliente que se traducirá en un tímido ascenso de temperatura. Se prevé un amanecer con 16ºC, cielo algo nublado y viento del noreste para que el termómetro largue desde más arriba. De esa forma se dará una nueva tarde primaveral que intentará conseguir 26ºC vespertinos para despertar la euforia de los friolentos. La veleta seguirá inquieta para anunciar la llegada de viento más fresco después del atardecer en un cierre con 19ºC. Se prevé una noche estable para los que quieran salir.

El viernes será el día más caluroso de la semana

Borrador del fin de semana: este es el pronóstico del tiempo

El sábado se empieza armar inestable, pero todavía sin lluvias que obliguen a cancelar algo. Se espera un día muy nuboso con descenso de aire caliente que empuje la máxima hasta 26ºC. La noche presentaría cierta incertidumbre atmosférica con una breve entrada de aire frío. El viento frío se quedará soplando todo el domingo para dejar una jornada soleada, pero mucho más fresca.

Eso es todo, amigos. Finalmente, la primavera se estrenará en el estuario con temperaturas más relacionadas con esta época del año. Buenas noticias para los friolentos, puesto que esta semana no mostrará el frío matinal de días atrás. Se vienen amaneceres menos frescos y algunas tardes de remera, casi una semana que se podría desandar tranquilamente con la estufa apagada. También son buenas noticias para los que trabajen a la intemperie porque no se esperan lluvias hasta el viernes, inclusive. No quisiera hacer un aviso tan sensible de manera tan ligera, pero todo parece indicar que el frío quedó definitivamente atrás. A partir de este momento ingresamos en una tregua térmica de un par de meses que se cierra la grieta de temperaturas hasta el solsticio. Disfruten de estos días que se vienen, puesto que antes de fin de año clamaremos por temperaturas como la de estos días.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli