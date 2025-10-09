Hay alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes para este jueves 9 de octubre: las provincias afectadas

Luego de una jornada con aumento de temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por lluvia y viento que abarcan a cuatro provincias para este jueves 9 de octubre. Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el nivel amarillo implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El aviso por lluvias rige en el noroeste de Chubut, donde el SMN anticipó precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes. En las zonas cordilleranas se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros durante el período de vigencia del alerta, con posibilidad de superarse en forma puntual. En el resto del área, los valores previstos se ubican entre los 15 y 30 milímetros. En las zonas más elevadas no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada.

En tanto, la alerta amarilla por viento alcanza al centro y este de la provincia de Buenos Aires, el sudoeste de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En Buenos Aires, el SMN señaló que el área será afectada por vientos del noroeste con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. En la Patagonia, el fenómeno se intensificará: se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Ante las condiciones previstas, el organismo recomendó a la población tomar precauciones. Para las zonas bajo alerta por lluvias, se aconseja evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra correctamente. También se sugiere mantenerse alejado de zonas costeras o ribereñas y tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En el caso de los avisos por viento, se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los objetos que puedan volarse. Además, se pide mantenerse informado por las autoridades y contar con los elementos básicos de emergencia, como linterna, radio y documentación personal. En esta jornada no se registran avisos a muy corto plazo.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 16°C. El día estará despejado durante la mañana y el mediodía, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo se mantendrá parcialmente nublado. El viernes se prevé un panorama similar, aunque con temperaturas en ascenso. El sábado la marca térmica descenderá levemente y el domingo podrían registrarse lluvias y tormentas.

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura máxima será de 25°C y la mínima de 13°C. En el conurbano, el día comenzará despejado y hacia la tarde aumentará la nubosidad. Se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la mañana, el mediodía y la tarde.

En tanto, el SMN difundió el pronóstico para el resto del país: Córdoba, máxima de 31°C y mínima de 11°C; Tucumán, 31°C y 16°C; Santa Fe, 28°C y 12°C; Entre Ríos, 27°C y 12°C; Jujuy, 29°C y 15°C; Salta, 28°C y 14°C; Misiones, 28°C y 13°C; La Rioja, 32°C y 18°C; Santiago del Estero, 33°C y 14°C; San Luis, 32°C y 19°C; San Juan, 33°C y 19°C; Mendoza, 30°C y 17°C; Río Negro, 25°C y 14°C; Chubut, 21°C y 14°C; y Santa Cruz, 11°C y 3°C.