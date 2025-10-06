¿Cuándo vuelve el calorcito? Este es el pronóstico del clima para la semana, según Diego Angeli

Clima del lunes: mañana fría, tarde inestable

Para hoy se espera un amanecer frío en el estuario del Río de la Plata, la temperatura se sentirá baja por efecto del viento y por tener a nuestros cuerpos aclimatados a los valores más altos del fin de semana. Se prevé una mañana con viento moderado desde el sudoeste, con cielo ligeramente nublado y mínima de 9ºC, dos menos en la zona suburbana, donde la sensación térmica podría llevar el recálculo a 6ºC. El sol permitirá sobrellevar la primera mañana, aunque el Pampero se quedará soplando todo el día para desalentar cualquier intento de jornada cálida. Después del mediodía tendremos un masivo arribo de nubosidad, incluso llegando a un cielo mayormente nublado, con sobrevuelo de nubarrones y una ligera inestabilidad donde alguna lluvia cortita no desentonaría. El viento se irá atenuando promediando el día hasta soplar muy levemente antes del atardecer. A la noche recobraremos la estabilidad, las nubes se disiparán en un cierre con 13ºC.

Clima del martes: vuelve la primavera por la tarde

El martes repetirá la mañana invernal promovida por la circulación de aire frío y el cielo despejado. Se prevé un amanecer con 10ºC, dos menos en el conurbano, con viento leve del oeste que nos dejaría una percepción menor. Se espera una jornada con cielo limpio, con la veleta rotando hacia el noroeste para entregar aire templado antes del mediodía. Será una jornada de mucha amplitud térmica, desde las bufandas de la mañana hasta la campera al hombro por la tarde, la insolación y la circulación de aire cálido empujarán el mercurio hasta 23ºC para anunciar el regreso de la primavera. La noche se sumará a la recuperación térmica en un cierre con 18ºC.

Clima del miércoles: ascenso de temperatura

Seguirá la oferta solar y el ascenso de temperaturas con un miércoles sin nubes. Se espera una mañana con cielo despejado, viento moderado del noroeste y mínima de 12ºC. Volveremos a tener otra jornada de mucha amplitud térmica con la mañana fresca coexistiendo con una tarde cálida. Se estima una máxima de 25ºC, manteniendo el cielo limpio y el viento templado que soplará de manera leve y moldeará una jornada de muy buenas condiciones meteorológicas para los que tengan alguna actividad al aire libre. La temperatura nocturna se seguirá apreciando en un cierre con 19ºC.

Clima del jueves: tarde de sol y calor

Otro día de sol y viento templado para que continúe subiendo la temperatura. Se aguarda por un amanecer con cielo despejado, viento moderado desde el norte y el termómetro iniciando la cuenta en 14ºC, lo que dará por terminado el segmento de mínimas frías. El jueves repetirá el patrón sinóptico de los últimos días con el mercurio recorriendo un largo camino para entregar 26ºC vespertinos apoyado por la generosa insolación y el viento cálido que soplará levemente en la segunda mitad del día. La noche cerrará en 20ºC y no faltará alguien que prenda el ventilador en mínimo a la hora de irse a dormir.

Clima del viernes: de la primavera al verano

Enésimo día de viento norte, menos mal que estamos en octubre, si no esto se desmadraría. Se espera que la mínima suba más, esta vez con el mercurio largando desde 15ºC, con cielo viento moderado desde el norte. Si bien se acabará la oferta de cielo despejado, el manto de nubes será muy alto y los cirrus garantizarán mucha luminosidad. A partir de media mañana el mercurio comenzará un sprint en busca de una tarde de calor preveraniego, cerca de los 29ºC. La noche cerrará con viento leve o calmo y 22ºC. No se asusten, un frente frío ya estará muy cerca para sacarnos del continuo ascenso térmico.

Borrador del fin de semana: qué clima habrá el sábado y el domingo

El sábado mostrará una progresiva rotación de viento, norte a la mañana, este por la tarde y sur desde la noche. Algunos modelos no les cierran la puerta a posibles precipitaciones. El domingo mantendría la inestabilidad y el viento frío con un brutal descenso de temperatura. Aquellos que tengan alguna actividad al aire libre deberán estar atentos a nuevas actualizaciones.

Eso es todo, amigos. Del verano del sábado, al invierno de la mañana del lunes y martes, para después volver a la primavera. Que los friolentos no se asusten, el termómetro se irá recuperando progresivamente para volver a temperaturas previas al verano antes del fin de semana. Si bien no se trata de una anomalía, este ida y vuelta tan radical del mercurio nos hace perder la referencia de donde debería situarse la temperatura en esta época del año. Lo estadísticamente acorde al mes de octubre es una mínima medía de 13,4ºC y una máxima media de 22,6ºC por lo que estaremos ligando bastante más calor de lo que deberíamos tener. Sin embargo, volverá a bajar drásticamente el próximo fin de semana, que podría configurar su cuarta edición seguida con lluvias, pero de eso nos ocuparemos en el próximo reporte.

¡Buena semana para todos!

