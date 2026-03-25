Hay alerta amarilla por lluvias y vientos para este miércoles 25 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por lluvias y vientos para este miércoles 25 de marzo. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que habrá seis provincias afectadas por estas advertencias. Este nivel de alerta, explicó el SMN, implica situaciones que pueden tener “capacidad de daño” y generar riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La alerta amarilla por lluvias rige en el oeste de Santa Cruz, donde se prevén precipitaciones, algunas localmente fuertes. Según el parte oficial, se estiman valores acumulados entre 15 y 30 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual. Además, no se descarta la ocurrencia de nieve, principalmente en zonas elevadas.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 25 de marzo SMN

Por su parte, la alerta amarilla por viento abarca el este de San Juan, el noreste de Mendoza, San Luis, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estas áreas se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora.

Frente a este escenario, el SMN recomienda, en el caso de las lluvias, evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en el hogar.

Para las áreas bajo alerta por viento, el organismo aconseja evitar salir, asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados, mantener cerradas puertas y ventanas, no refugiarse debajo de estructuras inestables como carteles o árboles, y extremar las precauciones al conducir.

El clima en el AMBA

Para este miércoles, en la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada despejada, con temperaturas que oscilarán entre 15°C de mínima y 23°C de máxima. Los vientos serán leves, con velocidades de hasta 12 kilómetros por hora, y no se prevén precipitaciones. Para el jueves se anticipan condiciones similares, mientras que recién el sábado podrían registrarse lluvias.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con cielo despejado durante toda la jornada. Se prevén temperaturas entre 12°C de mínima y 22°C de máxima, con una leve suba térmica hacia el jueves.

En tanto, en Córdoba se esperan 13°C de mínima y 23°C de máxima; en Tucumán, 15°C y 25°C; en Santa Fe, 13°C y 22°C; en Entre Ríos, 13°C y 22°C; en Jujuy, 13°C y 23°C; en Salta, 14°C y 23°C; y en Misiones, 20°C y 28°C.

En tanto, en La Rioja se prevén 15°C y 26°C; en Santiago del Estero, 15°C y 25°C; en San Luis, 12°C y 24°C; en San Juan, 14°C y 24°C; en Mendoza, 11°C y 22°C; en Río Negro, 8°C y 18°C; en Chubut, 6°C y 17°C; y en Santa Cruz, 3°C y 9°C.