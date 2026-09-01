Hay alerta amarilla por nevadas y viento Zonda para este martes 1 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas y viento Zonda para este martes 1 de septiembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá tres provincias afectadas. Este nivel de advertencia implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por nevadas regirá en el sudoeste de Neuquén y el oeste de Río Negro. De acuerdo con el parte, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad y se esperan valores de nieve acumulada de entre 15 y 30 centímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Además, no se descartan precipitaciones en forma de lluvia en las zonas más bajas.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 1 de septiembre SMN

Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir y, en caso de tener que circular, hacerlo con vehículos adecuados y preparados para el hielo y la nieve. También aconseja revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para impedir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y un kit de emergencia.

La alerta amarilla por viento Zonda alcanzará el sur de Mendoza. En esa zona, se prevén velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

Frente al Zonda, el organismo aconseja evitar salir, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento. También recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes, conducir con precaución, mantenerse hidratado y no encender fuego.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este martes, en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 17°C. Habrá neblina durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y se despejará durante la noche. Entre el mediodía y la tarde se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora. El miércoles las condiciones se mantendrán estables y para el jueves se pronostican tormentas aisladas durante la primera parte de la jornada.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 17°C. Al igual que en la Ciudad, habrá neblina durante la mañana y el mediodía de este martes. Por la tarde estará parcialmente nublado y durante la noche, ligeramente nublado. Para el miércoles se esperan ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora durante la noche, mientras que el jueves habrá hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones en la primera parte del día.

En Córdoba, las temperaturas se ubicarán entre los 10°C y los 22°C; en Tucumán, entre los 13°C y los 26°C; en Santa Fe, la mínima será de 14°C y la máxima de 22°C; y en Entre Ríos, se esperan 13°C y 21°C, respectivamente. Jujuy tendrá registros de entre 10°C y 21°C; Salta, de 10°C a 20°C; Misiones, de 14°C a 21°C; y La Rioja, de 12°C a 26°C.

En Santiago del Estero, el termómetro marcará una mínima de 13°C y una máxima de 25°C; en San Luis, oscilará entre los 10°C y los 23°C; en San Juan, entre los 8°C y los 24°C; y en Mendoza, entre los 7°C y los 23°C. Para Río Negro se prevén temperaturas de 5°C a 13°C; en Chubut, de 5°C a 12°C; y en Santa Cruz, de -1°C a 8°C.