Hay alerta amarilla por tormenta y lluvia para este lunes 15 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y lluvias para este lunes 15 de septiembre que rigen en cuatro provincias. Además, el organismo advirtió que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según detalló el SMN, en el noreste de Santa Fe, Corrientes y el norte de Entre Ríos rige un aviso por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas precipitaciones estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada estarán entre 30 y 50 milímetros, aunque pueden ser superados en forma puntual.

En tanto, en el noreste de Chubut se emitió una alerta amarilla por lluvias persistentes. Se esperan acumulados de entre 30 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada. En las zonas más altas no se descarta la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada, lo que podría complicar la circulación y las actividades al aire libre.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 15 de septiembre.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires la temperatura oscilará entre los 13°C de mínima y los 21°C de máxima. Se esperan chaparrones por la mañana, con hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones. El cielo estará parcialmente nublado durante el mediodía, y algo nublado por la tarde y la noche. Los vientos alcanzarán hasta 12 km/h durante toda la jornada.

En el centro del país y la región pampeana la mínima será de 15°C y la máxima de 23°C. El cielo se presentará nublado por la mañana, mayormente cubierto durante el mediodía y la tarde, y parcialmente nublado en horas de la noche.

En la región de Cuyo la temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 24°C. Se espera un día con cielo parcialmente nublado en todas las franjas horarias. Los vientos alcanzarán intensidades de hasta 22 km/h durante el mediodía y la tarde.

En el norte del país las temperaturas oscilarán entre los 16°C y los 26°C. La mañana comenzará con neblina, hacia el mediodía se prevén lloviznas y por la tarde y la noche tormentas aisladas. La probabilidad de precipitación será del 40% al mediodía y la tarde, y alcanzará el 70% por la noche. En ese período se esperan vientos de hasta 31 km/h y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

En la Patagonia la mínima será de 7°C y la máxima de 20°C. Durante la mañana estará mayormente nublado, mientras que el resto del día se prevé cielo parcialmente nublado. Por la tarde se anticipan vientos de hasta 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a 78 km/h.

Recomendaciones por tormentas

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por lluvia