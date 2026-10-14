Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para este miércoles 14 de octubre: las provincias afectadas

En el marco de una semana con condiciones cambiantes en distintas parte del país por los efectos de El Niño, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que para este miércoles 14 de octubre se espera se espera que se mantenga el frente frío. Además, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para distintas regiones.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas son Río Negro, La Pampa, San Luis y Santa Fe, donde se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Estas áreas pueden ser afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. También se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros.

Mapa de alertas para este miércoles 14 de octubre

Asimismo, el organismo indicó que la advertencia por lluvias persistentes alcanza a Mendoza y sectores de La Pampa, donde se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas, lejos de puertas y ventanas. También aconseja no ingresar en calles anegadas, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si entra agua.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para puntos de Salta y Jujuy. En estos casos, podrían presenciarse velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 100.

13 OCT | 🌧️ Informe especial del @SMN_Argentina sobre las precipitaciones que continuán afectando a sectores de Cuyo y el Litoral. pic.twitter.com/T3m52YFNEW — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 13, 2026

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 13°C y una máxima de 20°C, y se prevén chaparrones durante la mañana y el cielo mayormente nublado por la tarde y la noche. Las lluvias, a su vez, se mantendrán a lo largo de lo que resta de la semana.

En la provincia de Buenos Aires se espera un panorama similar, con una máxima de 18°C y una mínima de 12°C. Habrá chaparrones por la mañana, y el cielo permanecerá mayormente nublado durante el resto del día. Se pronostican vientos de hasta 22 kilómetros por hora y precipitaciones también para el jueves y viernes.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 12°C en Catamarca; 23°C y 16°C en Chaco; 18°C y 10°C en Chubut; 20°C y 15°C en Córdoba; 23°C y 16°C en Corrientes; 21°C y 14°C en Entre Ríos; 23°C y 16°C en Formosa; 16°C y 11°C en Jujuy; 17°C y 10°C en La Pampa; y 18°C y 11°C en La Rioja.

Por otro lado, en Mendoza las temperaturas se mantendrán entre 15°C y 8°C; 24°C y 17°C en Misiones; 19°C y 10°C en Neuquén; 19°C y 10°C en Río Negro; 16°C y 11°C en Salta; 18°C y 10°C en San Juan; 15°C y 9°C en San Luis; 17°C y 6°C en Santa Cruz; 21°C y 14°C en Santa Fe; 22°C y 15°C en Santiago del Estero; 14°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 16°C y 12°C en Tucumán.